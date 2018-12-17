Razer, Yeni Oyun Kolu Raiju Mobile'ı Tanıttı

Ürettiği oyun ekipmanlarıyla tanınan Razer, mobil oyun kontrolcüsü Raiju Mobile'ı tanıttı.

Çıkardığı yüksek performanslı oyun telefonuyla mobil oyunculuğu bir adım ileri götüren Razer’in oyun kontrolcüsü Raiju Mobile, en sonunda tanıtıldı. Razer’in oyun endüstrisinde yukarı çıkma yolunda attığı adımlardan bir tanesi de bu mobil kontrolcü oldu. Razer, "Oyuncular tarafından, oyuncular için yapıldı" mottosuyla övünüyor, sonuçta oyuncuların ne istediğini yine oyuncular bilir.

Şirketin geliştirdiği sayısız aksesuardan biri olan Raiju Mobile, sadece Razer’in ürettiği telefonlar için değil; tüm Android cihazlarda kullanılabilir. Razer, Raiju Mobile’ı “Mobil oyun performansınıza seviye atlattıracak” şeklinde tanımlıyor. Ayrıca Raiju, geliştirilmiş özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Kontrolcünün tuş düzeni de gayet ergonomik ve çok fonksiyonlu, ayrıca tuşlara tercih edilen tüm komutlar atanabiliyor.

Çok fonksiyonlu tuşlar için hassasiyet seviyesinde düzenleme yapılabiliyor. Hassasiyet seviyesinin ayarlanabilir olması bile, şirketin Raiju Mobile için ne kadar detaylı düşündüğünü ortaya koyuyor. Cihazın şu an için etiket fiyatı 149.99 dolar, ülkemizdeki fiyatı ise henüz belli değil.