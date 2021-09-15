Razer, Mobil Oyuncular İçin Parmak Kılıflarını Tanıttı

Yüksek kaliteli oyuncu ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer, mobil oyun sektörünü ilgilendiren yeni bir ürünle karşımızda. Söz konusu ürünle birlikte terleyen ellerin oyun deneyimini kötü etkilemesinin önüne geçilecek. Parmak kılıfı olarak karşımıza çıkan ürünün bir çifti 10 dolar.

Işıklı mışıklı ürünleriyle oyuncu ekipmanı alanında ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen markaların arasında olan Razer, en son oldukça sağlam bir koruma vadeden oyuncu maskesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdiyse mobil oyuncularını ilgilendiren yeni bir ürünle karşımızda.

Daha önce 130W değerindeki şarj cihazını gördüğümüz Razer, Kishi ile mobil oyunculuğu çok daha rahat hale getirmişti. Şimdiyse bu tür bir kumanda kullanmayan kullanıcılar için de mobil oyunculuğu daha rahat kılacak olan parmak kılıflarıyla karşımızda. Kishi’ye göre çok daha uygun fiyatlı olan kılıflar 10 dolarlık satış etiketine sahip olacak.

Hava akışında ve dokunma hassasiyetinde sorun yaşanmıyor:

Tam ismi Razer Gaming Finger Sleeve olan ürün, sitesinde yazana göre yüksek hassasiyetli gümüş lifleri sayesinde gelişmiş hedef alma ve kontrol deneyimi sunuyor. Satın alındığında ise bir çift olarak gönderiliyor. Ürünün tek renkle geliyor. Bu renkte ise alıştığımız siyahın üzerinde Razer’ın ikonik neon yeşili kullanılmış.

“Alıp da ne yapacağım bunu?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada ürünün asıl odak noktası, söylediğimiz gibi zamanla parmaklarda oluşan ter sebebiyle kontrol kaybının yaşanıyor olması. Yani profesyonel seviyede bu oyunlarla ilgilenmiyorsanız ya da ilgilenmeye niyetiniz yoksa, ya da en azından “bu oyunları o kadar ciddiye almıyorum” diyebiliyorsanız söz konusu ürün hayatınızda pek de bir şey değiştirmeyecektir.

Öte yandan -mobil de dahil- oyun sektörü uzun süredir inanılmaz bir büyüme içinde olduğundan Razer’ın farklı alanlardaki oyuncu ekipmanı ihtiyacını karşılama çabasını normal karşılayabiliriz. Sizce bu ürün mobil oyunculuk için alınmaya değer mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.