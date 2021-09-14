Bilgisayarınız İçin Alabileceğiniz En İyi Aksesuar Önerileri

Bilgisayarınız için alabileceğiniz en iyi bilgisayar aksesuarlarına ve klavye, mouse, kulaklık gibi oyun aksesuarı önerilerine yakından bakıyoruz. İşte en iyi bilgisayar aksesuarı önerileri.

Günümüzde bilgisayarlar artık görünmeyen bir uzvumuz haline geldi. Öyle ki iş hayatında veya gündelik hayatta birçok işi bilgisayar üzerinden hallediyoruz. Biz de bilgisayarlara olan bağımlılığımız bu kadar yüksekken "Neden işimizi daha kolay ve daha eğlenceli bir hale getirmeyelim?" diyerek bir bilgisayar aksesuarları önerileri listesi hazırlamaya karar verdik.

Bu listede klavye, mouse, kulaklık gibi standart bilgisayar aksesuarlarının yanı sıra oyun oynamayı sevenler için oyun aksesuarı önerileri ve gündelik hayatta işinizi kolaylaştıracak diğer bilgisayar aksesuarları da yer alıyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizler için derlediğimiz bilgisayar aksesuarı önerilerimize geçelim.

Bilgisayarınız için alabileceğiniz en iyi aksesuar önerileri:

Ugreen Type-C USB Çoklayıcı ve HDMI Dönüştürücü

SteelSeries Rival 3 Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set

Rampage AD-RC9 Laptop Soğutucu

iDock L21 USB 3.0 Type-C Hub'lı Alüminyum Monitör Yükseltici

Corsair HS60 Pro Oyuncu Kulaklığı

Logitech Z213 2+1 Hoparlör

Bilgisayarınıza aynı anda 5 farklı cihaz bağlamanıza izin veren Ugreen Type-C USB Çoklayıcı ve HDMI Dönüştürücü:

Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, muhtemelen yetersiz USB portlarıyla başınız dertte demektir. Klavye, mouse, şarj aleti derken hiçbir şekilde yetmeyen bağlantı noktalarını Ugreen'in 5'i 1 arada hub'ı sayesinde artırabilirsiniz. Buradan ulaşabileceğiniz cihaz üzerinde desteklenen girişler şu şekilde: 3x USB 3.0, 1x 4K HDMI, 1x 100W PD

Oyun oynarken kablo derdinden kurtaran SteelSeries Rival 3 Kablosuz Oyuncu Mouse:

Malumunuz, oyun oynarken oldukça kıvrak hareketler yapmak gerekiyor ve kablolu bir mouse, en kritik anlarda başımıza dert olabiliyor. Oyun aksesuarları önerilerimiz arasında yer alan SteelSeries Rival 3 kablosuz oyuncu mouse ise hem SteelSeries kalitesi hem de sunduğu özelliklerle tercih edebileceğiniz en iyi oyuncu kablosuz mouse'ları arasında yer alıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tek bir siparişle tamamen kablosuza geçebileceğiniz Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set:

Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız veya masaüstünde kablolardan kurtulmak istiyorsanız tek bir sipariş vererek işinizi görebilirsiniz. Kablosuz klavye ve mouse'un bir arada bulunduğu Logitech MK220 set, uzun süren pil ömrü sayesinde de gündelik hayatta işinizi epey kolaylaştıracak türde bir bilgisayar aksesuarı. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Laptop'ınızın yangınını söndürecek Rampage AD-RC9 Laptop Soğutucu:

Dizüstü bilgisayarınız varsa, hele de bu bilgisayarda oyun oynuyorsanız bir laptop soğutucuya kesinlikle ihtiyacınız var demektir. Oyunculara yönelik bilgisayar aksesuarları ve donanımlar üreten Rampage'in bu ürünü ise şık tasarımı, RGB fanları, fazladan USB girişi ve gösterge ekranıyla en başarılı fiyat/performans laptop soğutucularından biri. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Masanız bilgisayarınız için küçük kalmış olabilir veya etrafta birbirine giren kablolardan sıkılmış olabilirsiniz. Bu noktada devreye giren iDock monitör yükseltici, monitörünüzü ideal konuma getirirken aynı zamanda USB 3.0 hub'ıyla sizi kablo derdinden kurtarabilir ve böylece masanızda çok daha sade ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ses kasmayı standart bir hale getirecek Corsair HS60 Pro Oyuncu Kulaklığı:

Oyuncu aksesuarı önerilerimizden bir diğeri de Corsair HS60 Pro oyuncu kulaklığı. Piyasanın en popüler oyuncu kulaklıkları arasında yer alan Corsair HS60 Pro, fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle oyuncu kulaklığı arayanların şans vermesi gereken bir ürün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sürekli kulaklık takmaktan bunalanlar için Logitech Z213 2+1 Hoparlör:

Bir bilgisayarın en önemli aksesuarlarından biri hoparlördür. Sürekli kulaklık takmak sağlık açısından zararlı olabileceği gibi bir süre sonra kulaklarınızda ağrı yapabilir. Bu noktada Logitech'in Z213 2+1 hoparlörü, bilgisayarda bir şeyler izleyip müzik dinlemek isteyenler için fazlasıyla yeterli olacak mütevazı bir ürün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.