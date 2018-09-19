Razer Phone 2'nin Özellikleri Google Play'de Ortaya Çıktı

Razer Phone 2'nin teknik özellikleri Google Play Console'da görüntülendi. Özelliklere göre Razer, ikinci nesil oyun telefonunda işlemciyi, ekranı ya da işletim sistemini yükseltmeyi tercih etmedi.

Bir oyuncu ekipmanı üreticisi olan Razer’ın, akıllı telefon pazarında hatırı sayılır bir üne kavuşacağı çoğu kişinin aklına gelmezdi. Fakat Razer, geçtiğimiz yıl tanıtılan Razer Phone ile oyun telefonu adında yeni bir kategori açtı ve Nubia Red Magic, ASUS ROG ve Honor Play gibi telefonların geliştirilmesini sağladı.

Razer Phone’un oyuncuların ilgisini çekmesi ve diğer üreticilerin de oyun odaklı telefonlar geliştirmesi, tüketicilerin Razer Phone 2’ye olan ilgilerini artırdı. Beklentiler Razer’ın ikinci nesil oyun telefonu ile hem tasarımını hem de performansını artırması yönünde. Fakat yeni bir sızıntı, bu beklentileri boşa çıkarıyor.

Yeni Razer Phone 2, geliştiricilerin oyun ve uygulamalarını yayınladıkları Google Play Console’da ‘auro’ kod adı ile listelendi. Fakat Google tarafından onaylanan cihazın teknik özellikleri tam anlamıyla hayal kırıklığı. Razer Phone 2, beklenildiği gibi 8GB RAM’e sahip olsa da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Snapdragon 835 işlemcisinden güç alıyor.

Razer Phone 2 hakkındaki bir diğer kötü haber ise cihazın, tasarım anlamında büyük bir yenilik getirmemesi. Dolayısı ile Razer Phone 2, birinci nesil cihaza göre yalnızca bellek kapasitesinde, kamerada ve yazılım konusunda iyileştirmeler içerecek. Bu da Razer Phone 2’yi sabırsızlıkla bekleyenler için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı.

Fakat üreticiler genellikle cihazlarının Google Play Console’da herkese açık olarak listelenmesini istemez. Bu nedenle Razer Phone 2’nin açık bir şekilde görüntülenmesi biraz tuhaf görünüyor. Ayrıca cihazın çözünürlükten işletim sistemine kadar geçtiğimiz yıl tanıtılan model ile aynı olması, sızıntı hakkında şüphe uyandıran bir başka detay.