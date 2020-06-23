realme C Serisinin Dünya Çapında Ne Kadar Sattığı Açıklandı

Yılın başında dünya çapında 10 milyon satışı aştığı duyurulan realme C serisinin beş ayın sonunda toplam satışının 13 milyona yükseldiği açıklandı. realme C11'in de 30 Haziran'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi realme, bu senin başında şirketin C serisinin dünya çapında 10,2 milyonun üzerinde sattığını duyurmuştu. realme Malezya'nın Facebook'tan yaptığı duyuruya bakılırsa beş ayın ardından bu sayı 13 milyona ulaştı. C serisinde yakaladığı başarıyı devam ettirmek için realme, 30 Haziran'da yeni akıllı telefonu realme C11'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni cihazın MediaTek Helio G35 SoC ile çalışan dünyanın ilk akıllı telefonu olacağı söyleniyor.

realme C11'in özelliklerine bakılırsa yeni telefon, realme'nin yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen bütçe dostu Redmi 9A ve 9C'ye cevabı olarak görülüyor. Şunu da belirtmek gerekiyor ki Redmi 9C'nin de MediaTek Helio G35 SoC ile çalışacağı söyleniyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla realme C11'de yağmur damlası çentik tasarımlı ekran, 6,7 inç boyutla karşımıza çıkacak. Arka taraftaysa sol süt köşede ikili bir kamera dizilimi ve LED flaş bulunacak. Söylentilere göre ana kameranın 13 MP'lik sensörüne 2 MP'lik ikinci kamera eşlik edecek.

realme C11'in satış fiyatı ne olacak?

Diğer C serisi akıllı telefonlar gibi realme C11'de de devasa bir batarya bulunacak. Bataryanın boyutu 5.000 mAh olacak ve telefon 10 W'lık şarj desteğine sahip olarak gelecek. Fiyatlar söz konusu olduğunda realme C11'in, realme C3'ten daha ucuz olması bekleniyor. realme C3'in Hindistan'daki çıkış fiyatı 100 dolar (vergisiz 684 TL civarı) olmuştu.

Arka kaplaması plastik olan realme C11'in siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. RAM / depolama seçenekleri ve kamera özellikleri henüz bilinmeyen realme C11, Android 10 ile birlikte gelecek ve realme UI arayüzünü kullanacak.

Daha önce realme C11'in NBTC sertifikası sayfasında, EEC sertifikası sayfasında, SIRIM sertifikası sayfasında ve TKDN'de görülmesiyle birlikte cihazın Asya pazarının büyük kısmını hedeflediği düşünülmüştü.