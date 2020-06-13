Realme'nin Yeni Telefonu Doğrulandı: Realme C11 Geliyor

Bir süredir söylentileri dolaşan ve 'Realme RMX2185' olarak bilinen yeni Realme akıllı telefonun varlığı, NBTC sertifikası ile doğrulanmış görünüyor. Yeni akıllı telefonun 'Realme C11' olarak isimlendirildiği görülüyor.

Akıllı telefon üreticisi Realme'nin yeni bir akıllı telefon için kolları sıvadığı görülüyor. İnternette bir süredir 'Realme RMX2185' model numarasına sahip yeni bir cihazın geleceği söylentisi dolaşıyordu ancak şimdiye kadar telefonun ismine dair herhangi bir fikrimiz yoktu. Görünüşe bakılırsa artık bir fikrimiz var. Realme RMX2185 akıllı telefonu bugün NBTC sertifika sitesinde ortaya çıktı ve ismi 'Realme C11' olarak belirlendi.

Sertifika belgelerinden anladığımız kadarıyla yeni Realme C11 bir LTE cihazı olacak ki bu da cihazın Realme C serisine ait olacağını düşündüğümüzde anlaşılır görünüyor. Bu seri, orta seviye Android spektrumunun alt kısmına yönelik piyasaya sürülüyor. Kötü haberse, sertifikanın yeni Realme C11 cihazının özelliklerine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermemiş olması. Bunun için biraz daha beklememiz gerekecek.

Esas hedef Asya

Şimdiye kadar Realme C11'in NBTC sertifikası internet sitesinde, Eurasian EEC sertifikası internet sitesinde, SIRIM sertifikası internet sitesinde ve TKDN sertifikası internet sitesinde görülmesiyle birlikte cihazın Asya pazarının büyük kısmını hedeflediğini söyleyebiliriz. Cihaz henüz Hindistan'ın BIS sertifikası platformunda görülmedi, bu nedenle Realme C11'in Hindistan'da ne zaman piyasaya çıkacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Şu anda Realme C11'in özellikleri hakkında tahminlerde bulunmak için erken olsa da cihazın, şirketin kurum içinde geliştirdiği arayüzü Realme UI ile birlikte Android 10'un son sürümünün geleceğini düşünebiliriz. Yine şirketin geçmişi düşünüldüğünde, Realme C11'in MediaTek yonga setini kullanacağını da tahmin edebiliriz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz haftalarda mart ayında duyurduğu Realme 6 serisine yeni bir üye kattığını duyurmuştu. MediaTek Helio G90T yonga setiyle gelen Realme 6s, 90Hz ekran yenileme hızıyla rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Mart ayında piyasaya sürülen cihazlarsa Realme 6 ve Realme 6 Pro'ydu.