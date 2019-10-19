Realme, 3 Cihazının Çekirdek Kaynak Kodlarını Yayınladı

Şenzen merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, bu sene içerisinde çıkardığı üç akıllı telefonunun çekirdek kodlarını geliştiriciler için yayınladı. Şirket; Realme 5, Realme 5 Pro ve Realme XT cihazlarının çekirdek kodlarını GitHub’da geliştiricilerin kullanımına sundu.

Realme, Ağustos ayında Hindistan’da Realme 5 ve Realme 5 Pro’yu yayınladı, geçtiğimiz ay ise Realme XT’yi satışa sundu. #AskMadhav’ın Ağustos ayındaki bölümünde şirketin CEO’su Madhav Sheth, Realme 5 ve 5 Pro kullanıcılarının, cihazlarının “bootloader”ını açabileceklerini söylemişti. Ayrıca Reame XT’nin lansmanında cihazların Android 10 işletim sistemi alacağını da duyurmuştu.

Şirket, şimdi de Realme 5, 5 Pro, XT’nin çekirdek kodlarını yayınladı, yani yakın bir zaman içerisinde Android 10 bazlı özel ROM’ları görebiliriz. Şirket, ayrıca Bootloader açma aracını da güncelledi. Realme 5, 5 Pro ve XT kullanıcıları cihazlarının bootloader’ını açabilirler ancak bootloader’ı açmak Widevine sertifikasını L3 seviyesinden L1 seviyesine indiriyor ve kullanıclar HD içerikler konusunda çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar.

Çekirdek kaynakları

Bootloader’ın açılması, cihazdaki tüm verileri siliyor ve OTA güncellemelerini etkileyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca resmi OTA güncellemeleri alamıyorlar. Şirket, ayrıca bootloader’ı açmanın ve özel ROM’ların cihazların garantisini etkilemeyeceğini de söyledi. Kullanıcılar, özel ROM’dan stok ColorOS’a tekrar dönmeleri için de servis merkezini ziyaret etmesi gerekiyor.

Çekirdek kodlar normal kullanıcılar için çok fazla anlam ifade etmese de Android geliştiricilere ve özel yazılım geliştiricilerine oldukça yardımcı oluyor. Cihazların çekirdek kodlarını Github kaynaklarından indirebilirsiniz. Realme 5, Realme 5 Pro ve Realme XT GitHub sayfasına bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.