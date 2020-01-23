Realme CEO'su, Fitness Bilekliğinin Çıkış Tarihini Açıkladı

Realme CEO'su Madhav Sheth, YouTube'daki 'AskMadhav' programının 14. bölümünde fitness bilekliğinin çıkış tarihini açıkladı. Madhav, net bir tarih vermese de bilekliğin önümüzdeki ay çıkacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün fiyat/performans telefonlarıyla ülkemize de giriş yapan Realme, telefonlarının yanı sıra artık günlük teknolojilere de yoğunlaşıyor. Realme CEO’su Madhav Sheth, Realme 5i’nin tanıtımı sırasında şirketin ilk fitness takipçisinden de birkaç ayrıntı paylaşmıştı.

Realme’nin fitness takipçisi görevini görecek olan bilekliği hakkında aslında bugüne kadar birkaç söylenti de duymuştuk. Cihazın tasarımı ve özellikleri fazlasıyla bilgiyi dile getirilmişti. Fakat görünen o ki bu söylentilerin tamamı yanlış çıktı. Çünkü Realme’nin bilekliğine dair yeni ayrıntılara bugün kavuştuk.

Realme CEO'su, fitness takipçisinin çıkış tarihini söyledi:

Üstelik Realme’nin gelecek akıllı bilekliğihakkında bilgi veren kişi Realme CEO’sunun ta kendisiydi. Madhav Sheth, YouTube’da ‘AskMadhav’ isimli programının 14. bölümünde akıllı bilekliklerin ne zaman tanıtılacağını söyledi. CEO, fitness takipçisi işlevi görecek bu bilekliklerin önümüzdeki ay tanıtılacağını açıkladı. Yine de net bir tarih vermekten kaçındı.

Realme’nin beklenen fitness takipçisi, Honor, Xiaomi ve Huawei’nin fitness takipçilerine meydan okumak üzere tasarlandı. Cihaz hakkında elimizde net bir bilgi bulunmasa da Realme’nin cihazının piyasada ses getirebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz.

Madhav Sheth, diğer konular hakkında da bilgi verdi:

Realme CEO’su Madhav Sheth, AskMadhav isimli programında yalnızca fitness takipçisi bilekliklerinden de bahsetmedi. Madhav, Android 10 işletim sisteminin Realme 5i’ye Mayıs 2020’de geleceğini söyledi. Ayrıca Realme 3 Pro’da yazılım ve donanım eksikliği nedeniyle bokeh video modunun da olmayacağını belirtti.

Madhav Sheth, Realme Buds Air kulaklıklarında meydana gelen arkaplan gürültüsünden de bahsetti. Realme CEO’su, kulaklıklara gelecek yeni bir OTA güncellemesiyle bu sorunu çözeceklerini söyledi. Fakat gelecek bu güncelleme önümüzdeki mart ayına kadar yüklenemeyecek.

Ülkemize de girmesiyle sesini daha sık duymaya başlayacağımız Realme, Madhav Sheth’in açıklamalarına göre tüm telefonlarına 2 sene boyunca güvenlik güncelleştirmesi yollayacak. Yani Realme kullanıcıları iki sene boyunca düzenli olarak güvenlik güncelleştirmesi alacak.