Realme'nin Narzo Serisi 11 Mayıs'ta Piyasaya Çıkıyor

Realme, 11 Mayıs tarihinde Narzo 10 ve 10A olmak üzere Narzo serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her 2 telefon da 5000 mAh batarya kullanırken telefonların arasında göz çarpan en büyük fark ise kamera kurulumları.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Narzo adındaki yeni telefon serisini 11 Mayıs tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Seride, Narzo 10 ve Narzo 10A olmak üzere şu an için 2 ayrı telefon olacağı biliniyor ancak Realme, telefonların rekabetin çok yüksek seviyelerde olduğu marketteki başarısına göre yeni modellerini de gelecekte tasarlayabilir.

Narzo serisi, kullanıcılara 6,5 inçlik ekranı ile etkili bir deneyim sunuyor. Oyun oynamak için de yeterince geniş olan ekran, dizi ya da film izlemek isteyen kullanıcıları da hayal kırıklığına uğratacakmış gibi görünmüyor. Narzo 10'a gücünü verecek işlemciyse MediaTek G80 AI olarak belirlenmiş. Çıktığından beri adını piyasada sık sık duyuran işlemcinin Narzo 10'da bekleneni verip vermeyeceğiyse merak konusu.

Narzo 10 ve 10A arasındaki en büyük fark kamera:

Narzo serisinini ayrı iki modeli olan 10 ve 10A'nın arasındaki en büyük fark kameraya baktığımızda ortaya çıkıyor. İlk önce Narzo 10'u ele alırsak Realme bu telefonda 48 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu kullanmayı tercih etmiş. Ancak söz konusu 10A olduğunda, 10'dan farklı olarak dörtlü kamera yerine üçlü kamera kurulumu kullanılmış.

Narzo serisi şarj konusunda da gayet iddialı gözüküyor. Uzun süre şarj ömrü sunan 5.000 mAh'lık batarya her iki telefonda da yerini almış. Bir diğer önemli özellik olan işletim sistemi seçiminde ise Realme çok şaşırtmamış gözüküyor. Android 10 tabanlı RealmeUI, Narzo serisinde telefonun kutusunu açtığınız zaman karşılaştığınız işletim sistemi olacak.

Etkileyici özelliklere sahip olan seri 11 Mayıs gününde piyasaya ilk adımını atacak. Daha detaylı özellikler ve şüphesiz en merak edilen konu olan fiyat henüz açıklanmış değil. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.