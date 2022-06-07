Recep İvedik 7'nin Nerede Yayınlanacağı Belli Oldu

Disney+, İstanbul'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte basın ile bir araya geldi. Etkinlikte platformda yer alacak içeriklere yer verilirken yerli içerikler hakkında da yeni bilgiler geldi.

Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Marvel, Pixar, orijinal Disney içerikleri, Star Wars serisi ve dizileri ile National Geographic belgesellerinin yanında yepyeni yerli dizi ve filmler de 14 Haziran'dan itibaren platformda yerini alacak.

Bugün gerçekleştirdiği bir basın etkinliği ile Disney+, hem karşımıza çıkacak heyecanla beklediğimiz içeriklerden bahsetti, hem de yerli projeler hakkında bazı haberler verdi. Biz de etkinlikte verilen tüm yeni haberleri sizin için derledik!

Disney+, İstanbul'da basın ile bir araya geldi

Disney+'ın basın etkinliği İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte Disney+'ın Türkiye planlarından, hedeflerinden ve platformda izleyici ile bir araya gelecek içeriklerden bahsedildi.

Etkinlikte konuşan The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, Disney+'ın Türkiye için özel bir içerik portföyü oluşturduğunu ve önümüzdeki süreçte tüm Disney+ içeriklerinin yanında çok sayıda yerli içerik göreceğimizi de belirtti.

Yeni yerli Disney+ dizisi: Avcı

Disney+'a gelecek yerli yapımlar ile ilgili bir süredir çeşitli haberler görüyoruz. Örneğin başrolünde Pınar Deniz'in olacağı bir dizi geleceği konuşuluyordu. Ancak bu dizinin adı bile henüz belli değildi. Bugün gerçekleşen etkinlikte dizinin adı 'Avcı' olarak duyuruldu.

Dizi hakkında henüz fazla detay paylaşılmasa da çekimlerin yeni başladığı bilgisi verildi. Yayın tarihi ve dizinin konusu hakkında ise henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Disney+'da yer alacak diğer yerli yapımlar neler?

Disney+, Türkiye lansmanını başrolünde Engin Akyürek'in olduğu 'Kaçış' dizisi ile yapacak. 'Kaçış' ile Disney+ ilk kez bir ülkede lansmanını yerli bir içerik ile yapacak.

Platformda ayrıca 'Gri' isimli bir aksiyon/drama dizisi olacak. Gri'nin başrolünde Timuçin Esen yer alacak. Disney+'ta yer alacak olan bir diğer yerli dizi ise 'Dünyayla Benim Aramda' isimli dizi. Başrolde ise Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'u izleyeceğiz.

Recep İvedik, Disney Plus'ta yayınlanacak

Ayrıca geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlandığı açıklanan Recep İvedik 7 de izleyicisi ile Disney+'da buluşacak. Animasyon severleri başarılı projeler ile buluşturan Disney+, Türkiye'de de yerli bir animasyon filmi olan Kral Şakir ile izleyicisinin karşısına çıkacak.