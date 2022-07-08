Red Dead Redemption Çalışanları GTA 6'ya Kaydırıldı

Rockstar, bugün paylaştığı duyurusunda bir sonraki GTA oyunu için sevindirici bir habere yer verdi. Şirket, Red Dead Redemption'ın çevrimiçi modu olan Red Dead Online'a ayrılan kaynakların bir bölümünün yeni GTA oyununa aktarıldığını paylaştı. Bu da GTA 6'nın geliştirilme sürecine yoğunlaşmış olduklarını gösterdi.

2013 yılında yayımlanan GTA V’in ardından yıllar süren yeni bir GTA oyunu beklentisi, en son şubat ayında yapılan açıklamayla yerini mutlu bir bekleyişe bırakmıştı. Rockstar, yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştığını tüm dünyayla paylaşmıştı. Oyunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de bugün Rockstar’dan GTA 6 hakkında önemli bir haber geldi.

Rockstar, paylaştığı yeni duyurusunda Red Dead Online oyuncularını bir nebze üzebilecek, fakat GTA 6 bekleyen herkesin umutlarını yeşertecek bir açıklamaya yer verdi. Şirket, Red Dead Online için ayrılan kaynağı yeni GTA oyununa yönlendirdiğini duyurdu. Üstelik açıklamada bunun ‘birkaç yıldır’ yapıldığına dair ifade de yer alıyordu. Rockstar’ın açıklaması şu şekildeydi:

Rocktar'ın GTA 6 açıklaması:

“Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, oyuncuların beklentilerini aşma ihtiyacını her zamankinden daha fazla anlayarak ve bir sonraki girişin olabileceğinin en iyisi olması için Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyununa doğru sürekli olarak daha fazla geliştirme kaynağı aktarıyoruz ve sonuç olarak, Red Dead Online'ı destekleme şeklimizde bazı değişiklikler yapma sürecindeyiz.”

Red Dead Online, GTA Online kadar popüler olmasa da sadık bir oyuncu kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Rockstar, bu oyuncu kitlesine son büyük güncellemeyi ise geçtiğimiz yılın temmuz ayında, yani tam bir yıl önce yapmıştı. Bu da pek çok oyuncunun halihazırda ‘Rockstar Red Dead Online’ı öldürüyor’ algısına sahip olmasına neden olmuştu.

Rockstar tarafından paylaşılan yeni duyuruduysa şirket, önümüzdeki dönemde Red Dead Online’a dönemsel özel etkinlikler ve deneyim iyileştirmeleri yapılacağını belirtti. Bununla birlikte mevcut modların geliştirileceği, yeni Telegram görevlerinin ekleneceğini ifade etti. Fakat önceki yıllarda olduğu gibi büyük güncellemelerin artık yapılmayacağını açık açık belirtti.