Rockstar Games'in geçtiğimiz hafta PC'ye geleceğini duyurduğu Red Dead Redemption'ın ön sipariş fiyatı açıklandı.

Rockstar Games'in geçtiğimiz yıl konsollara özel olarak piyasaya sunduğu Red Dead Redemption ve ek paketi Undead Nightmare, nihayet 29 Ekim'de PC için çıkışını gerçekleştirecek. Bugün ise Rockstar Games ekibi oyunun ön sipariş fiyatını açıkladı.

Red Dead Redemption PC fiyatı

Ne yazık ki henüz ön siparişler açılmış değil ancak Rockstar Games'in açıklamasına göre Red Dead Redemption; Steam ve Rockstar Store'da 49,99$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak. Epic Games'de ise bu fiyat 1.749 TL olarak belirlenmiş durumda.

Rockstar Games'in resmî web sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde duyurduğu gelişme, geçtiğimiz yıl oyunun konsollara gelmesinden bu yana PC oyuncuları tarafından meraklı gözlerle bekleniyordu. Etkileyici bir fragmanın eşlik ettiği duyuruda oyunun birçok PC teknolojisini destekleyeceği de açıklanmıştı.

Red Dead Redemption PC'de neler sunacak?

PC portunu Double Eleven'ın geliştirdiği Red Dead Redemption ve Undead Nightmare ek paketi, uyumlu donanımlarda 144 hz'ye kadar doğal 4K çözünürlük, hem Ultrawide (21:9) hem de Super Ultrawide (32:9) için monitör desteği, HDR10 desteği ve tam klavye & fare desteği gibi PC'ye özel birçok destek ve özellik ile gelecek. Ayrıca NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 teknolojilerini de destekleyecek olan oyun, NVIDIA DLSS Frame Generation, ayarlanabilir çizim mesafeleri, gölge kalitesi ayarları ve daha fazlasına da sahip olacak.

Peki siz Red Dead Redemption'ı satın almayı planlıyor musunuz? Fiyat hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.