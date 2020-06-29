Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Reddit, güncellediği politikasıyla birlikte 2 bin kadar subreddit’i bugün platformdan kaldıracak. Bu subreddit’ler arasında r/The_Donald gibi topluluklar da yer alıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Reddit, nefret söylemlerini engellemek için güncelleyeceği içerik politikasıyla birlikte r/The_Donald, r/ChapoTrapHouse ve 2 bine yakın subreddit’i kapatacak.

Reddit’in içerik politikasındaki bu değişiklik, Black Lives Matter protestolarının platforma sıçramasıyla gerçekleşti. Birçok popüler Reddit forumu, platformun ırkçı içerikleri barındırma ve öne çıkarma konusundaki eksik ilkeleri sebebiyle geçici olarak karanlığa gömülmüştü.

Kapatılacak olan subreddit’ler:

Reddit CEO’su Steve Huffman, gazetecilere verdiği röportajda “Bir Amerikalı olarak konuşma ve ifade özgürlüğü hakkındaki kendi değerlerimle ortak insan nezaketi etrafındaki şirket değerleriyle kendi değerlerimi dengelemede çok zorlandığımı itiraf etmem gerekiyor” dedi.

Huffman, yayınlanan blog yazısında r/The_Donald subreddit’inin site ilkelerini yıllardır ihlal ettiğini ifade etti. Huffman “Topluluk, sürekli olarak kurallara karşı gelen içerikleri ortalamadan çok daha fazla barındırdı (Kural 1), bizi ve diğer toplulukları kışkırttı (Kural 2 ve 8) ve yöneticileri en temel beklentilerimizi karşılamayı reddetti” dedi.

CEO, benzer bir şekilde popüler bir sol görüşe ait podcast’in uzantısı olan r/ChapoTrapHouse’un da sitenin kurallarını ihlal eden içerikleri barındırdığını ifade etti. Şirketin benimsediği yeni politikalarla birlikte kapatılacak olan 2.000 kadar subreddit’in büyük bir çoğunluğunun aktif olmadığı açıklandı. Bunlardan 200 kadarınınsa günlük 10’dan fazla kullanıcısı bulunuyor. Şirket tarafından kapatılacak olan subreddit’lerden bazıları şunlar:

r/DarkHumorAndMemes

r/ConsumeProduct

r/DarkJokeCentral

r/GenderCritical

r/Cumtown

r/imgoingtohellforthis2

r/Wojak

r/soyboys

Bugün kaldırılacak olan bu gruplardan bazıları yüksek profilli siyasi topluluklar. Huffman, şirketin geniş bir ölçekte politik söylemleri desteklemeye devam edeceğini söyledi. CEO, bu toplulukların kendi kurallarına uymaları gerektiğini uymamaları durumundaysa Reddit’te yer alamayacaklarını söyledi.