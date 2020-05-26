The Walking Dead dizisi, senaryosu gereği soru işaretleriyle dolu. Hayranları tarafından bolca teorisi üretilen dizinin en ilgi çekici teorisi Ölümsüz Rick Grimes teorisiydi. Şimdi bu teoriye bir açıklama getirildi.

Dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi The Walking Dead’in başrolündeki isim Rick Grimes; iyi bir lider, iyi bir savaşçı ve iyi bir şerifti ancak bunların dışında Rick Grimes karakterinin ölümsüz olduğunu düşünenler de vardı.

8 sezon boyunca devam eden dizinin merkezinde zombi virüsü var. Salgının nedeninin asla ortaya çıkmamasıyla beraber dizi hayranlarına ters köşe yaparak aslında virüsün, insanların içinde hep var olduğunu ve uyandırılmayı beklediğini gösterdi.

The Walking Dead hakkında çok sayıda büyüleyici teori var:

Yıllar boyunca The Walking Dead hayranları, farklı farklı büyüleyici teoriler ortaya attı. Bunlar, tüm hikâyenin aslında yaşlı Carl Grimes tarafından anlatıldığından tutun, aslında olan biten her şeyin Rick’in zihninde gerçekleşen bir rüya olduğuna kadar uzanıyordu.

Hepsinin yanı sıra televizyonda potansiyel olarak hâlâ kanıtlanabilecek, en ilgi çekici teori; Rick Grimes’ın ölümsüz olduğu teorisiydi. Bu teori, The Walking Dead’in meşhur olduğundan beri gündemde. Reddit’te inexplorata adlı kullanıcının konu hakkındaki açıklaması, en popüler teorilerinden biri hâline geldi.

Kulağa ne kadar çılgınca gelse de Rick’in ölümsüz olduğu fikrini destekleyebilecek bazı kanıtlar mevcut:

Rick’in zombi virüsüne karşı bağışığı olabileceğini öne süren çeşitli teoriler vardı fakat bunların hepsi çürütüldü. Ölümsüzlük teorisi, bundan birkaç adım daha ileride ve salgının kökenleriyle alakalı. Başlangıçta ne olduğu bilinmediği için virüsün insan yapımı olduğu varsayılan bu teoride, virüsün ölüleri geri getirmek için yapıldığı tahmin ediliyor.

Tabii evdeki hesap çarşıya uymayınca ölüler hayata birer 'akılsız et yiyen' olarak geri geldi. Teorinin ikinci kısmındaysa başarısız bir ölümsüzlük denemesinden sonra, bu virüsün aslında seçilmiş birkaç kişi üzerinde çalışabileceği söylendi. Rick Grimes’ın da seçilmiş kişiler arasında olduğunu söyleyen teori, 1. sezonda ölümcül bir şekilde vurulup hayata dönmesi ve yıllar sonra tekrar ölümle burun buruna gelip kurtulmasını bu konuda örnek olarak öne sürüyor.

Sonuçta bir teoriden ibaret olan bu varsayımın doğruluğu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Hâlâ devam eden dizide ilerleyen zamanlarda belki de soru işaretlerimizin cevabını alabiliriz.