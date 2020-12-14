Reddit, TikTok benzeri kısa video platformu Dubsmash'in satın alındığını duyurdu. 2015 yılında kurulan platform, son verilere göre günlük 52 milyon aktif kullanıcıya sahip. Satın alma ile ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Dünyanın en büyük forum sitelerinden bir tanesi olan Reddit, yepyeni bir sektöre giriş yaptı. Son yılların en popüler sosyal ağlarından TikTok'un başarısını görmezden gelemeyen Reddit, TikTok için güçlü bir rakip olan Dubsmash'i satın aldığını duyurdu. 2015 yılında kurulan, TikTok gibi güçlü bir rakibe rağmen ayakta kalmayı başaran platform, bundan sonra Reddit bünyesinde yönetilecek.

Reddit, anlaşmanın detaylarına değinmedi. Yani Dubsmash'in ne kadara satın alındığı, çalışanların akıbeti gibi detaylar şu an için bilinmiyor. Ancak Reddit, bu satın almadan falzasıyla umutlu gibi görünüyor. Çünkü yapılan açıklamalara göre Dubsmash, insanların sesini duyurması için harika bir yer ve Reddit'e göre sesini duyurmaya çalışanlar, en çok da bu platformu tercih ediyorlar.

Forum sitesi ile Dubsmash, entegre şekilde çalışacak

Satın alma işleminin ardından yapılan açıklamalara göre şu anda geliştiriciler, Dubsmash'i Reddit'e entegre etmeye çalışıyorlar. Bu da hikayeler ya da reels benzeri bir özelliğin yakında Reddit'e de gelebileceğini düşündürüyor.

Dubsmash'in açıkladığı son verilere göre platform, günlük 52 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Ayrıca Dubsmash, ocak ayı itibarıyla 1 milyar görüntüleme sayısının aşıldığını duyurmuştu. Öte yandan TikTok'un sadece ABD'deki aylık görüntüleme sayısı, 37 milyarın üzerinde. Elbette Dubsmash, kolay kolay bir TikTok olamayacak ancak Reddit, bu platformu ileri taşıyabilmek için çalışmalarını sürdürecek.