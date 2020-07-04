iOS 14’ün pano gizliliği özelliği sayesinde internet dünyasının pek çok kirli sırrı ortaya çıkmıştı. Reddit ve LinkedIn, kullanıcıların yazdıklarını kaydetme özelliklerini tasarım hatası olarak nitelendirdi ve kaldıracaklarını açıkladı.

Son yıllarda teknoloji dünyasında en çok tartışılan, üzerine en çok konuşulan konulardan biri gizliliktir. Pek çok kişi için çevrimiçi gizliliği ve mahremiyeti büyük önem taşır. iOS 14’ün yeni özelliği, panoya erişimi kontrol anlamında kullanıcılarına yeni özellikler sunmuş ve adeta Pandora’nın kutusunun açılmasına neden olmuştu.

Reddit ve LinkedIn uygulamaları, panoda klavyeye her dokunduğunuzda yaptığınız işlemlerin kaydını tutuyordu. Bu durum, iOS 14’le birlikte ortaya çıktıktan sonra firmalar konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Reddit ve LinkedIn’e göre sorun bir tasarım hatası

Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığımız haberimizde LinkedIn’in sahip olduğu açığı belirtmiştik. Daha sonra Reddit’in de benzer bir sıkıntı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Reddit, gönderi oluşturma aracındaki bir kod yüzünden böyle bir sorun yaşandığını ancak yazılanların kaydedilmediğini ve kendi sunucularına gönderilmediğini söyledi. Durumun bir tasarım hatası olduğu belirtildi.

Benzer bir açıklama da kısa süre sonra LinkedIn Başkan Yardımcısı Erran Berger’dan geldi. Berger da benzer bir tasarım hatasından kaynaklı bu sorunun ortaya çıktığıbı belirtirken, uygulamalarında bir çözüm bulunur bulunmaz uygulayacaklarına söz verdi.

Yeni yöntem gizliliği korumaya yardımcı olacak

Her ne kadar Reddit ve LinkedIn kötü niyetli olmayan uygulamalar olsa da iOS 14’ün pano kontrol özelliğinin ve bildirimlerinin faydalı olacağı açık. Emin olamadığınız bir uygulama yüklediğinizde sistem sizi çok geç olmadan önce uyarabilecek. Böylece hassas bilgilerinizin istenmeyen kişilerin eline düşme ihtimali de azaltılacak.

Muhtemelen bundan sonra uygulama geliştiriciler, yalnızca gerektiğinde klavye panolarının kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapacaktır. Özellikle birden fazla cihazınız tarafından paylaşılan uygulamalar için böyle bir özellik büyük koruma sağlayacaktır. Gelecekte iOS 14’ün bu özelliğini başka işletim sistemlerinde de görebiliriz.