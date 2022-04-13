Geçtiğimiz hafta sona eren Reddit Place 2022 etkinliği, pek çoğunun bağlamının bilinmediği binlerce piksel esere ev sahipliği yaptı. Peki bu eserler kim tarafından oluşturuldu ve neyi temsil ediyordu? İşte bunu gösteren bir internet sitesiyle karşınızdayız.

Dünyanın en büyük sosyal platformlarından Reddit, ilk olarak Nisan 2017’de yaptığı ‘Place’ etkinliğini geçtiğimiz günlerde yeniden karşımıza getirdi. Etkinlik, tüm Reddit gruplarının akınına uğrarken her bir grubun üyesi, 5 dakikada bir milyonlarca piksellik alana tek bir piksel koyma hakkıyla grubunu temsil eden bir eser ortaya koymaya çalıştı.

Üç gün süren bu etkinlik, aynı zamanda Türklerin inanılmaz mücadelesine sahne olmuştu. Etkinliğin son saatlerinde tüm kanvas beyaza boyanmış olsa da son anlarda meydana gelen görüntü birçok internet kullanıcısının hafızasına kazındı. Yine de binlerce eserin bulunduğu bu tabloyu her detayıyla incelemek büyük oranda emek istiyor. Fakat bugün, bu konuda yardımınıza koşacak bir araçla karşınızdayız.

Her eser hakkında bilgi sunulan internet sitesi:

Roland Rytz (u/draemmli) isimli bir geliştirici tarafından geliştirilen ‘The 2022 /r/place Atlas’ isimli internet sitesi, kanvasın beyaza bürünmeden önceki son halinde bulunan tüm eserleri tek tek, eser hakkında kısa bilgilerle listeliyor. Bizzat Reddit kullanıcıları tarafından sunulan bilgilerle bir ansiklopediye dönüşen internet sitesi, toplamda 7.737 adet irili ufaklı eser hakkında bilgi sunuyor.

Neyin ne olduğunu anlamanızı sağlayacak bu sitede yer alan bazı örnekler şu şekilde:

Türk Bayrağı (ve detayları)

Atatürk portresi:

Barış Manço:

Fil Necati:

ve birkaç pikselden oluşan en küçük eserlere kadar her şey:

Reddit Place 2022 etkinliğinde ortaya çıkan tablodaki tüm eserleri detaylarıyla yeniden görmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.