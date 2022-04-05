Reddit Place 2022 Sona Erdi: İşte Gördüğümüz En İyi Eserler

İnternetin en büyük etkinliklerinden birisi olan Reddit Place'in bu yılki ayağı bugün sonlandı. Türklerin adeta ulusal mücadeleye girdiği, Kanada'nın bayrağını çizemediği, Star Wars'çuların ortalığı coşturduğu ve Almanya'nın 'pixel art' eğitimi verdiği devasa etkinlik, kimsenin beklemediği bir şekilde sonlandı.

Reddit’in en büyük etkinliklerinden birisi olan, her bir Reddit kullanıcısının beş dakikada bir yalnızca bir piksel koyma hakkı olduğu ve toplulukların ortaya muhteşem piksel eserleri çıkardığı Reddit Place etkinliği sona erdi. Reddit Place’in 2022 ayağı, birbirinden komik, ilginç ve gerilim dolu anlara tanıklık etti.

Reddit Place 2022, özellikle Türklerin büyük bir savaş verdiği etkinlik oldu. Dünyanın en büyük yayıncıları Türkiye’nin eserlerini bozmaya yeltenirken Türk yayıncılar eşliğinde tüm Türk Reddit kullanıcıları buna karşı bir savunma gerçekleştirdi. Türkler, bu savunmayı başarıyla tamamlarken, milyonlarca piksellik o koca alanda birbirinden farklı hikâyeler anlatıldı. Fakat Reddit Place 2022, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlandı.

İşte Reddit Place 2022’nin son hali:

Hayır, sitemiz bozulmadı, sizin de internetinizde bir sorun bulunmuyor. Reddit Place 2022’de tüm kanvas, son saatlerde Reddit kullanıcıları tarafından beyaza boyandı.

Reddit Place’in dört günlük macerası da şu şekilde özetlendi:

Beyaz kanvas oluşmadan önceyse kanvasın her bir yanında gerçek anlamda birbirinden muhteşem sanat eserleri yer aldı. Kanvasın beyaza boyanmadan önceki son hali şu şekildeydi:

(Tam halini görmek için buraya tıklayın)

Etkinlikte gördüğümüz en muhteşem şeylerden ‘görebildiklerimiz’:

İrili ufaklı binlerce eserin yer aldığı, her bir pikselin bir kullanıcı tarafından oluşturulduğu bu devasa kanvasta her detayı incelemek ve görmek neredeyse imkânsız. Yine de tabloda yer alan ve öne çıkan bazı eserler şu şekilde:

Yüzbinlerce Türk ve yabancı kullanıcının savaş alanına dönüşen, en sonunda Türklerin zaferle ayrıldığı o piksel eser.

Ukrayna için oluşturulan bol detaylı alan.

Yukarıdaki Ukrayna alanında yer alan Bayraktar TB-2 detayı.

Atatürk portresi, saldırılar sonrasında düzeltilmeye çalışılırken biraz bozulmuş olsa da..

Türkler, Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi'ni de buraya taşıdı.

Star Wars çılgınlarının sanat eseri (iki kılıcın arasında ışın kılıcıysa savaşan ördekler de var)

Saçında ve sakalında bola Among Us karakteri bulunduran Barış Manço.

Bir türlü bayrağındaki yoncasını çizemeyen Kanada... Yukarıdaki alan, bir keresinde muz şeklinde bir bayrağa bile çevrilmişti.

Piksel piksel oluşturulan Star Wars posteri..

İtalyanların pizza sevdası İtalyan bayrağında.

Reddit Place, önümüzdeki senelerde büyük savaşlara yer verecek gibi duruyor...