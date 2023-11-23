REDMAGIC 9 Pro ve REDMAGIC 9 Pro+, üstün performanslarıyla duyuruldular. Pek çok anlamda ortak özelliklerle donatılan telefonlar, fiyatlarıyla da mest etmeyi başarıyorlar.

Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar üreten REDMAGIC, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyurdu. REDMAGIC 9 Pro ve REDMAGIC 9 Pro+ olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonlar, ultra yüksek performansları ile dikkat çekmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

REDMAGIC'in yeni akıllı telefonları, tasarımları ve özellikleri açısından genel olarak aynılar. Modeller arasında karşımıza çıkan tek fark, batarya kapasitesi ile hızlı şarj destekleri. Tabii bu farklılıklar, telefonların fiyatlarında da değişim yaşanmasına yol açıyor.

Karşınızda REDMAGIC 9 Pro serisi:

Her iki modelde de 6.8 inç büyüklüğünde ekranlar karşımıza çıkıyor. 1.5K çözünürlük desteğine sahip olan bu ekranlar, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.600 nit tepe parlaklık değeri sunuyorlar. Telefonların ön kamerası ise 16 MP çözünürlük sunuyor ve ekran altına gömülü olarak dizayn edildi. Bu sayede mümkün olan en yüksek görüntü alanı sağlanmış oldu.

REDMAGIC 9 Pro ile REDMAGIC 9 Pro+'ta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, Pro modelde 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. REDMAGIC 9 Pro+ ise 24 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Pro modelin 6.500 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahipken, Pro+ modelde ise 5.500 mAh ancak 165W hızlı şarj desteği görüyoruz.

REDMAGIC 9 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, 120 Hz, 1.5K (2480 x 1116 piksel), 1.600 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Depolama REDMAGIC 9 Pro: 256-512 GB

REDMAGIC 9 Pro+: 256-512-1024 GB

(UFS 4.0) RAM REDMAGIC 9 Pro: 8-12 GB

REDMAGIC 9 Pro+: 16-24 GB

(LPDDR5X) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50MP Samsung JN5 OIS+ 50MP JN1+ 2MP makro Batarya REDMAGIC 9 Pro: 6.500 mAh (80W)

REDMAGIC 9 Pro+: 5.500 mAh (165W)

İşletim Sistemi Android 14 Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 3.5 mm kulaklık

REDMAGIC 9 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB (REDMAGIC 9 Pro) 620 dolar 16 GB + 256 GB (REDMAGIC 9 Pro+) 775 dolar

REDMAGIC 9 Pro serisi, an itibarıyla Çin pazarında satışa sunuldu.