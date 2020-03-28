Xiaomi ve Redmi'nin 2020'de Tanıtacağı Yeni Telefonlar

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılara artık şaşırmıyoruz diyebiliriz ancak böylesine büyük bir sızıntının her zaman karşılaşmadığımız bir durum olmadığını ekleyelim. Elde edilen bilgilere göre Xiaomi ve Redmi'nin 2020'nin 3. çeyreğinde tanıtacağı telefonların listesi ortaya çıktı. Gelin telefon modellerine daha yakından bakalım.

Akıllı telefon üreticilerinin piyasaya süreceği akıllı telefonlar için yaptığı planlamalar zaman zaman internet ortamında sızdırılıyor. Bu sızıntıların birçoğu genelde tek bir modeli ya da tek bir seriyi kapsıyor ancak bugün ortaya çıkan bilgiler; Xiaomi, Redmi ve POCO olmak üzere 3 markanın 2020'nin 3. çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefonlarını listelemesiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Bir Xiaomi çalışanına gönderilen şifreli bir e-posta aracılığıyla elde edildiği bildirilen akıllı telefon listesi, bazı sürprizleri de bünyesinde barındırıyor. Gelin Xiaomi, Redmi ve POCO'nun 2020'nin 3. çeyreğinde tanıtacağı söylenen akıllı telefonlara yakından bakalım.

Xiaomi, Redmi ve POCO hangi telefonları tanıtacak?

Açıklanan listeye geçmeden önce bunun resmi açıklama olmadığını ve şirketlerin 2020'nin 3. çeyreğinde bu cihazlarla karşımıza çıkmayabileceğini hatırlatalım. Bu hatırlatmadan sonra da lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

Xiaomi'nin tanıtacağı yeni telefonlar:

Xiaomi Mi 10T: Xiaomi Mi 9T'nin Redmi K20 olarak lanse edildiği düşünülürse Xiaomi Mi 10T, Redmi K30 4G olabilir.

Xiaomi Mi 9T'nin Redmi K20 olarak lanse edildiği düşünülürse Xiaomi Mi 10T, Redmi K30 4G olabilir. Xiaomi Mi 10T Pro: Xiaomi Mi 9T Pro ve Redmi K20 Pro arasındaki bağlantı gibi Redmi K30 Pro Zoom Edition, Xiaomi Mi 10T Pro olarak adlandırılabilir.

Xiaomi Mi 9T Pro ve Redmi K20 Pro arasındaki bağlantı gibi Redmi K30 Pro Zoom Edition, Xiaomi Mi 10T Pro olarak adlandırılabilir. Xiaomi Mi 10S: Listenin dikkat çeken cihazlarından olan Xiaomi Mi 10S'nin oldukça büyük bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Bu da cihazın POCO F2 ve Redmi X10 ile aynı cihaz olabileceği anlamına geliyor.

Listenin dikkat çeken cihazlarından olan Xiaomi Mi 10S'nin oldukça büyük bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Bu da cihazın POCO F2 ve Redmi X10 ile aynı cihaz olabileceği anlamına geliyor. Xiaomi Mi 10S 5G: Xiaomi Mi 10S gibi adını yeni duyduğumuz bu cihaz; POCO F2 Pro 5G ve Redmi X10 5G ile aynı telefon olabilir.

Xiaomi Mi 10S gibi adını yeni duyduğumuz bu cihaz; POCO F2 Pro 5G ve Redmi X10 5G ile aynı telefon olabilir. Xiaomi Mi 7 (2020): Xiaomi'nin 8. yıl dönümünü kutlamak için Mi 7'yi pas geçip Mi 8'i piyasaya sürdüğünü düşünürsek Mi 7, bu senenin sürpriz cihazı olabilir. Ayrıca Mi 7'nin ekranının diğer cihazlara göre daha küçük olacağı belirtiliyor.

Xiaomi'nin 8. yıl dönümünü kutlamak için Mi 7'yi pas geçip Mi 8'i piyasaya sürdüğünü düşünürsek Mi 7, bu senenin sürpriz cihazı olabilir. Ayrıca Mi 7'nin ekranının diğer cihazlara göre daha küçük olacağı belirtiliyor. Xiaomi Mi MIX 4 ve Mi MIX 4S: Listenin belki de en beklenen cihazları olan Mi MIX 4 ve Mi MIX 4S, MIX serisi hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

Listenin belki de en beklenen cihazları olan Mi MIX 4 ve Mi MIX 4S, MIX serisi hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor. Xiaomi Mi CC10 / Mi 10 Lite: Meitu ile iş birliği içinde yürütülen CC serisi, görünüşe göre Mi CC10 ile genişleyecek. Bu telefonun Çin dışındaki ismininse Mi 10 Lite olacağı düşünülüyor.

Meitu ile iş birliği içinde yürütülen CC serisi, görünüşe göre Mi CC10 ile genişleyecek. Bu telefonun Çin dışındaki ismininse Mi 10 Lite olacağı düşünülüyor. Xiaomi Mi Zero: Listedeki sürprizlerden biri olarak karşımıza çıkan Xiaomi Mi Zero, şarj girişi bulunmayan Meizu Zero gibi bir telefon olabilir.

Redmi'nin tanıtacağı yeni telefonlar:

Redmi 9 ve Redmi 9A: Redmi 8 ve Redmi 8A'nın halefleri olacak olan cihazlar, kullanıcıların hâlihazırda beklediği telefonlar arasında yer alıyor.

Redmi 8 ve Redmi 8A'nın halefleri olacak olan cihazlar, kullanıcıların hâlihazırda beklediği telefonlar arasında yer alıyor. Redmi Note 9S+: Listedeki yeni cihazlardan biri olacak olan Redmi Note 9S+, Redmi Note 9 Pro Max konseptiyle karşımıza çıkabilir.

Listedeki yeni cihazlardan biri olacak olan Redmi Note 9S+, Redmi Note 9 Pro Max konseptiyle karşımıza çıkabilir. Redmi X10 4G: Yeni Redmi X serisindeki ilk cihaz olacak olan telefon; POCO F2 ve Xiaomi Mi 10S ile de aynı cihaz olabilir.

Yeni Redmi X serisindeki ilk cihaz olacak olan telefon; POCO F2 ve Xiaomi Mi 10S ile de aynı cihaz olabilir. Redmi X10 5G: Redmi X10'un 5G versiyonu olacak olan telefon; POCO F2 Pro 5G ve Xiaomi Mi 10S+ 5G ile aynı olabilir.

POCO'nun tanıtacağı yeni telefonlar: