Redmi 9 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Redmi, yeni Redmi 9 serisinin iki üyesi olan Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’i tanıtsa da standart versiyon hakkında çok az bilgiye sahiptik. Cihaza ait olduğu iddia edilen görüntüler ve özellik bilgileri ortaya çıktı.

Firmaların farklı seviyelerde akıllı telefonlar üretmesi ve farklı kesimlerden müşteri çekmeye çalışması alışıldık bir stratejidir. Bu stratejiyi izleyenlerden biri de Realme firması.

Firma ilk olarak Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Max’i tanıttı. Bu cihazlar ilgi çekmeyi başarsa da insanlar, Redmi 9’un neden tanıtılmadığını merak ediyor. Redmi 9, başlangıç seviye bir telefon diyebileceğimiz Redmi 8’in yerini alacak.

4 kameralı Redmi 9’a hazır olun

Merak uyandıran telefonlar hakkında her zaman için tahminler ve sızıntılar oluyor. Redmi 9 için de çeşitli söylentiler ortaya çıkıyor. Yeni bir sızıntıya göre telefon 4 kamerayla gelecek. Hatta telefonun nasıl görüneceğine dair bir de görsel paylaşıldı.

Ortaya çıkan görüntülere göre telefonun arka kısmında dört kameralı bir sistem yer alacak. Twitter kullanıcısı Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan görsele ek olarak cihaz hakkında teknik bilgiler de verildi.

Telefonun arka kısmında yer alan kameralardan ana kamera 13 MP’lik basit bir kamera olacak. Diğer kameralar ise 8 MP geniş açı kamerası, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü işlevini üstlenecek. 13 MP Redmi’nin standart kamerası olduğu için gerçekçi dursa da tasarımın Redmi 9'un bir önceki versiyonunu oldukça fazla şekilde andırması sızıntıya inanmayı güçleştiriyor.

Redmi 9’un olası teknik özellikleri

Telefonun kapağının altında ise MediaTek’in Helio G80 çipseti olacağı belirtiliyor. Bu çipin iyi bir fiyat performans ürünü olduğunu ve makul bir etiketinin bulunduğunu ise Realme 6i’den biliyoruz. Bu özelliklere sahip bir telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızadan başlayan özellikler ile gelecektir. Muhtemelen telefonun hafızası microSD kartlarla arttırılabilecek.

İddiaların kaynağına göre Redmi 9, mor ve yeşil renklerde gelecek. Muhtemelen 5000 mAh bataryaya ve 10 W şarja sahip olacak olan telefonun fiyatının ise normal şartlar altında 1300 - 1500 TL civarında, olması şaşırtıcı olmayacaktır.

Sizce bu görüntüler ve özellikler gerçekten Redmi 9’a mı ait? Yoksa firmanın geliştirdiği cihaz daha farklı mı gözükecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.