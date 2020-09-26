Redmi'nin İlk Akıllı Saati Sertifika Almayı Başardı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin piyasaya süreceği ilk akıllı saati bugün sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Sitede cihaz hakkında bilgiler paylaşılmasa da Redmi'nin iki farklı akıllı saat modeline sahip olma olasılığı arttı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bildiğimiz kadarıyla şu anda Xiaomi adı altında çıkacak herhangi bir akıllı saat üzerinde çalışmıyor. Fakat şirketin alt markası Redmi için aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Redmi'nin ilk akıllı saati olacak saat, bugün ağ erişim sertifikası almayı başardı.

REDMIWT01 model numarasıyla karşımıza çıkan akıllı saat, daha önce ortaya çıkan bir akıllı saatle benzer bir model numarasını taşıyordu. REDMIWT02 model numarasına sahip o akıllı saatin ürün adındaysa Mi Watch Lite yazıyordu. Dolayısıyla REDMIWT01 model numaralı akıllı saatin Lite modeli değil, ana model olabileceğini söyleyebiliriz.

Redmi'nin ilk akıllı saati ortaya çıktı:

Redmi'nin ilk akıllı saati her akıllı saat gibi Bluetooth teknolojisinden faydalanacak. Redmi, ilk akıllı saati için MIUI'ın akıllı saatler için geliştirilen özel bir sürümünü kullanacaktır. Cihaz, eSIM sanal kart servisini destekleyecek ve elbette akıllı saate uygulamalar yüklenebilecek.

Redmi'nin ilk akıllı saati hakkında bildiğimiz ve duyduğumuz bilgiler maalesef bunlarla sınırlı durumda. Ancak cihazın ne zaman tanıtılabileceğine dair güçlü bir iddia bulunuyor. İddialara göre Redmi, ekim ayı içinde yeni akıllı telefonu Redmi Note 10 5G'yi tanıtacak. İşte bu tanıtım sırasında da Redmi'nin ilk akıllı saati karşımıza sürpriz bir şekilde çıkacak.

İnternette bazı kullanıcılara göreyse akıllı saat, Redmi'nin ilk akıllı saati olmaktan çok uzakta. Bu kullanıcılara göre yukarıda da gördüğümüz akıllı saat, Redmi adı altında değil Xiaomi adı altında Xiaomi Watch olarak piyasaya sürülecek. Bu iddia oldukça zayıf olsa da şu an hiçbir şey kesin olmadığı için iddiaya tamamen yanlış da diyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda yeni akıllı saat hakkında mutlaka yeni bilgiler elde edinmiş olacağız.