Redmi, K40 Serisine Yeni Bir Telefon Eklemeye Hazırlanıyor

Redmi'nin 2021'e hareketli bir başlangıç yapmasını sağlayan K40 serisine yeni bir üye daha eklemeye hazırlandığı iddia edildi. Son olarak geçtiğimiz günlerde tanıtılan K40 Gaming Edition ile gündeme gelen seriye eklenecek yeni telefonun da bir oyuncu telefonu olacağı düşünülüyor.

Redmi, 2021'e oldukça iddialı bir giriş yaptı ve özelliklerinin yanında düşük fiyatıyla da adından bolca söz ettiren K40 serisini piyasaya sürdü. Ardından da seriye bir de oyuncu telefonunun dahil edileceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde de bu yeni oyuncu telefonu ile tanıştık. Redmi'nin ilk oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan K40 Gaming Edition, oyuncuları memnun edecek özellikleri ve fiyatı ile tanıtıldı. Satışa sunulmasıyla birlikte Çin'de bir dakikada 100 bin adet satan oyuncu telefonunun başarısının ardından ortaya Redmi'nin seriye yeni bir oyuncu telefonu daha ekleyeceğine yönelik iddialar atılmaya başlandı.

Daha düşük özellikler, daha düşük fiyat:

Söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklara dayandırılmıyor ancak adını bile bilmediğimiz bu yeni telefon ile ilgili pek çok bilgi gelmeye başladı bile. İddialara göre Redmi'nin yeni oyuncu telefonu FHD + ekran çözünürlüğü, 64MP ana kamera, 5.000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği gibi özellikler ile gelecek. Ekran ve batarya noktasında K40 Gaming Edition'da geride olduğunu gördüğümüz bu telefondaki bir diğer değişiklik ise işlemcisi olacak. Telefon, Dimensity 1100 yonga seti ile gelecek.

Tüm bu özelliklerin telefonun fiyatını da düşürebileceğini söylemek yanlış olmaz. Redmi K40 Gaming Edition, 309 dolar ile 416 dolar arasında değişen fiyatlarıyla oldukça düşük bir fiyat ile tanıtılmıştı. Redmi K40 serisinin yeni telefonunun fiyat aralığı ise henüz bilinmiyor.