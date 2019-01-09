Redmi Note 7'nin Yarınki Tanıtımından Önce Videosu Ortaya Çıktı

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Xiaomi'nin alt markası Redmi'ın yeni akıllı telefonu Note 7'yi Xiaomi'nin CEO'su kısa bir video ile tanıttı.

Xiaomi geçtiğimiz ay içerisinde Redmi serisini kendi alt markası haline getirmişti. Bu bağlamda artık Redmi serisi akıllı telefonlar, Redmi markasının logosu altında satılmaya başlandı. Bugün ortaya çıkan bir videoyayla, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Redmi'ın yeni akıllı telefonu Note 7'yi kısa bir şekilde tanıttı.
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Yarın tanıtılacak olan Redmi'ın 7. nesil akıllı telefonlarından Note 7, eğlenceli bir video eşliğinde CEO Lei Jun tarafından gösterildi. Videoda Jun'un söylediklerine göre cihazın kod adının "King Kong" olduğu anlaşılıyor. Cihazın ekranına vurarak sağlamlığına da vurgu yapan Lei Jun, Redmi Note 7'nin üzerine ufak bir miktarda su dökerek su geçirmez olduğunu da espritüel bir şekilde gösteriyor.
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Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden alacak olan Redmi Note 7; 3.900mAh batarya kapasitesine, 6GB RAM'e ve 48MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde cihazın profesyonel fotoğraf makinesi kalitesinde işler çıkartacağı söylentisi de dolaşıyor. Redmi Note 7'nin tüm özellikleri ise cihazın yarınki tanıtımından sonra netleşecek.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/xiaomi_ceo_briefly_shows_off_redmi_note_7_on_video-news-34995.php
Etiketler: redmi note 7, xiaomi redmi note 7
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