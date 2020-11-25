Redmi Note 9 5G, Tek Şarjla 4-5 Gün Kullanılabilecek

Redmi başkanı Lu Weibing, yarın duyurulacak Note 9 5G ile ilgili bir açıklama yaptı. Weibing, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu telefonu 24 saat boyunca kullandığı, mevcut batarya durumunun yüzde 76 olduğunu söyledi. Weibing, bu sözlerini bir ekran görüntüsüyle de destekledi.

Xiaomi tarafından desteklenen teknoloji şirketi Redmi, yaklaşmakta olan yeni telefonları Note 9 5G ve Note 9 5G Pro ile ilgili ipuçları vermeye başladı. Daha önce Geekbench aracılığıyla gün yüzüne çıkan telefonla ilgili yeni bilgiler, şirketin kurumsal başkanı Lu Weibing tarafından yapıldı. Weibing, sosyal medyadan bir görüntü paylaşarak, Redmi Note 9 5G'nin bataryasının ne denli uzun kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

Weibing, paylaştığı görüntüyle ilgili yaptığı açıklamada, telefonu 24 saat boyunca normal performans modunda kullandığı ve bataryanın sadece yüzde 24 azaldığını ifade ediyor. Eğer bu durum normal kullanımda da bu şekilde olacaksa, Redmi Note 9 5G'nin tek şarjla 4-5 gün kullanılabileceği anlamını çıkarabiliriz. Telefonun 6.000 mAh kapasiteli bataryası, Snapdragon 750G işlemci ve 5G bağlantıya rağmen beklentilerden fazlasını sunacak gibi görünüyor.

İşte Redmi başkanı tarafından paylaşılan o görsel

Redmi Note 9 5G'nin 6.000 mAh kapasiteli bataryasını doldurmak, hızlı şarj olmadan çok uzun sürecek. Hal böyle olunca da şirketin, bu akıllı telefonlarda hızlı şarj teknolojisi kullanacağı aşikar. Şirket, bu durumda da telefonun ısınmamasını sağlamak, özellikle de oyun oynamayı seven tüketicilerin işlerini kolaylaştırmak için sıvı soğutma teknolojisi kullanacak. Bu sayede mobil oyunseverlerin, nispeten serin bir telefonla tanışacakları ifade ediliyor.

Redmi Note 9 5G ailesi, yarın düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Yetkililerin yapacağı açıklamalarla bu telefonların tüm özellikleri, gün yüzüne çıkmış olacak. Xiaomi ve Redmi hayranlarının daha şimdiden heyecanlandıkların telefonlarının başlangıç fiyatının ise 150 dolar (yaklaşık 1.200 TL + vergiler) olması bekleniyor. Redmi'nin yeni telefonlarıyla ilgili tüm detayları, yarınki lansmanla birlikte sizlere aktaracağız.