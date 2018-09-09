Reeder'ın Samsun'da Kurduğu Yeni Tesis Üretime Başladı

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından biraz daha önem kazanan 'yerli' üretim konusunda bir hamle de Reeder'dan gelmişti. Şimdi ise bu fabrika, üretime başladı.

Reeder'ın 8 milyon TL'ye yakın yatırımla Samsun'da hayata geçirdiği telefon fabrikası üretime başladı. Açılışa şirketin ortaklarından Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral'ın yanı sıra, Samsun yönetimi ve teknoloji dünyasının önemli isimleri katıldı.

Reeder'ın açılışını gerçekleştirdiği fabrika şu an için sadece F1 adındaki tuşlu telefonun üretimini üstleniyor. Şirket, ilerleyen dönemde P13 adında bir akıllı telefonla daha karşımıza çıkacak. MT 6739 işlemci, 3GB RAM ve 5.9 inçlik ekranla gelecek olan P13, arkada 13 MP ve önde 8 MP kameralara sahip olacak.

Kurulum aşaması üç ay süren fabrika, şu an için 100 personele iş imkanı sağlıyor. Yıllık üretim kapasitesi 600 bin adet olarak duyurulan fabrikanın ürettiği cihazların yerlilik oranı ise %55 seviyesinde. Dışa bağımlılığın azaltılması yönünde oldukça iyi bir adım gibi görünen bu fabrikada üretilen cihazlar, ilk etapta çok üst düzey özellikler barındırmasa da şirketin bütçesiyle doğru orantılı olarak zamanla daha iyi telefonlar karşımıza çıkabilir.