Rekabet Kurumu, Abdi İbrahim ile GlaxoSmithKline'a yönelik soruşturmasını tamamladı. Yapılan açıklamada, her iki şirkete de para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl ilaç sektörünün dev isimleri arasında yer alan Abdi İbrahim ile GlaxoSmithKline şirketlerine bir soruşturma açtığını açıklamıştı. Bu soruşturmanın nedeni, tarafların gizli bir anlaşma içerisinde olmalarıydı.

Kurum bugün, soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, her iki şirkete de ceza kesildiği belirtildi. Bu bağlamda; Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 184 milyon 363 bin 976 TL, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 33 milyon 321 bin 564 TL ceza kesildiği duyuruldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama:

Rekabet Kurulunun 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurulun ara kararlarına istinaden gönderilen uzlaşma metinleri neticesinde, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yapmak ve rakipler arası rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içerisinde oldukları ve bu yolla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 33.321.564,11-TL, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 184.363.976,71-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ne diyor?