Rekabet Kurumu, Kariyer.net'e yönelik bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın nedeni, şirketin hâkim konumunu rekabete aykırı şekilde kötüye kullandığı iddiaları.

Rekabet Kurumu, düzenli olarak şirketler üzerinde incelemeler gerçekleştirip aykırı davranışta bulunanları tespit etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Türkiye’nin en büyük iş bulma platformlarından biri olan Kariyer.net’e yönelik bir hamle geldi. Duyuru, Rekabet Kurumunun resmî sosyal medya hesaplarından ve sitesi üzerinden ypıldı.

Kurumun açıklamalarına göre Kariyer.net hakkında soruşturma başlatıldı. Kurum, Kariyer.net bünyesinde faaliyet gösteren “www.isinolsun.com” platformu üzerinden rekabet kanunlarının ihlal ettiği iddialarına yönelik ön araştırma sonucunda bu soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.

Kariyer.net’in hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiaları nedeniyle başlatıldı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kariyer.net şirketinin İşin Olsun platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri uygulaması, fiyatlandırma davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla sektördeki hâkim durumunu kötüye kullanma iddialarının soruşturulacağı belirtildi. Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilirse Kariyer.net’e ceza gelebilir. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ (Kariyernet) hakkında yürütülen önaraştırma sonuçlandı. Yapılan incelemeler çerçevesinde; Kariyernet’in aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "www.isinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildi."