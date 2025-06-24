Rekabet Kurumu, düzenli olarak şirketler üzerinde incelemeler gerçekleştirip aykırı davranışta bulunanları tespit etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Türkiye’nin en büyük iş bulma platformlarından biri olan Kariyer.net’e yönelik bir hamle geldi. Duyuru, Rekabet Kurumunun resmî sosyal medya hesaplarından ve sitesi üzerinden ypıldı.
Kurumun açıklamalarına göre Kariyer.net hakkında soruşturma başlatıldı. Kurum, Kariyer.net bünyesinde faaliyet gösteren “www.isinolsun.com” platformu üzerinden rekabet kanunlarının ihlal ettiği iddialarına yönelik ön araştırma sonucunda bu soruşturmanın başlatıldığını ifade etti.
Kariyer.net’in hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiaları nedeniyle başlatıldı
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kariyer.net şirketinin İşin Olsun platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri uygulaması, fiyatlandırma davranışı ve yoğun reklam harcamaları vasıtasıyla sektördeki hâkim durumunu kötüye kullanma iddialarının soruşturulacağı belirtildi. Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilirse Kariyer.net’e ceza gelebilir. Açıklamanın tamamı şu şekilde: