Rekabet Kurumu, 5 zincir markete ikinci bir soruşturma açıldığını duyurdu. Bu soruşturma, 2.7 milyar lira cezanın kesildiği ilk soruşturma kapsamında ulaşılan bazı bilgiler nedeniyle açıldı. Rekabet Kurumu, soruşturma raporunu 26 Nisan'da tamamlayacak.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere yönelik ikinci bir soruşturma açıldığını ve bu soruşturma kapsamında 5 zincir markette incelemelerin sürdürüldüğünü açıkladı. Küle'nin açıklamasına göre bu yeni soruşturma, bir süre önce açılan ve Türkiye'nin gündemine oturan, 2.7 milyar lira cezanın kesildiği ilk soruşturmada elde edilen veriler nedeniyle açıldı.

Birol Küle, ikinci soruşturma ile ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak bu soruşturmanın nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Rekabet Kurumu Başkanı, "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar." dedi.

"Birinci soruşturmadan küçük değil"

Zincir marketlere yönelik ikinci soruşturma ile ilgili raporun 26 Nisan'da açıklanacağını ifade eden Birol Küle, soruşturmanın sonuçlandırılmasının eylül ya da ekim ayını bulabileceğini söyledi. Bu soruşturmanın büyüklüğünden de bahseden Rekabet Kurumu Başkanı, en azından ilki kadar büyük olduğunu belirtti.

Birol Küle'nin açıklamalarına göre ikinci soruşturma kapsamındaki üç büyük tedarikçi, uzlaşmak için kuruma başvuru yapmış. Ancak bu başvuruların amacına uygun şekilde yapılmadığını söyleyen Küle, bu yüzden reddedildiğini ifade etti. Bu arada; önceki soruşturmayla ilgili de konuşan Birol Küle, kesilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini ancak zincir market ve tedarikçilerin bu meseleyi yargıya taşıdıklarını alattı. Yargılama sonunda bu cezanın belirli bir bölümünün iptal edilme olasılığı da mevcut.