Reklam Kurulu'ndan IP TV'ler İle İlgili Önemli Kararlar

Reklam Kurulu, yasa dışı maç izlemek için kullanılan IP TV'ler hakkında inceleme başlattı.

Reklam Kurulu, hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki maçların şifresiz olarak izlenmesine olanak sağlayan, bununla birlikte belgesel, haber ve sinema kanallarını farklı üyeliklerle sunan IP TV'ler hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, RTÜK'ten yayın lisansı veya işletme izni almaksızın yayın yapan bu tür platformlarla ilgili önümüzdeki süreçte ciddi yaptırımlar gelebilir. Şifreli kanalların abonelik dışı kullanımına izin veren ve cüzi bedellerle abonelere yasal olmayan imkanlarla maç izleten bu tür platformların haksız kazanç elde ettiği ve bu sebeple piyasada haksız rekabet oluşturduğuna değinildi.

Bundan sonraki süreçte tüketicilere, internet üzerinden ulusal platformların ve kanalların yayınını illegal olarak yapan ve usülsüz abonelik tesis eden firmalara 69 bin 86 TL idari para ve yayın durdurma cezası verilmesine karar verildi.