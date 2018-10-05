Reklam SMS’lerindeki ‘MERSİS NO’ Nedir, Ne İşe Yarar?

Ticari işletmeler, telefonlarımıza SMS gönderdiklerinde kim olduklarını açık bir şekilde belirtmek zorundadırlar. Bunun için gelen SMS’ler ya da e-postalar içerisinde yer alan bazı rakamlar çok önemlidir. Çoğu kişi her gün sayısız tanıtım mesajı alırken, bu numaraların ne işe yaradığını merak ediyor.
MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'dir
İşletmeler, faaliyet göstermek ticari sicillere ihtiyaç duyarlar. MERSİS ise bu sicillerinin elektronik ortamdaki versiyonlarıdır. Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurumlar, işletmeleri bu numaralarla tanırlar, dolayısıyla MERSİS için işletmelerin elektronik kimlik numaraları diyebiliriz. Bakanlıklarda ve borsa kurumlarında bu numaraların bulunduğu ortak veri tabanları vardır.
Özel algoritmalarla belirlenen 16 haneli MERSİS numarası, aslında bize mesajı gönderen işletmelerle ilgili ipucular verir:
- Limited ve anonim şirketlerin numaraları “0” ile başlar, ardından işletmenin vergi numarası gelir. Son olarak “000” ifadesi ile “15-16-17" gibi ifadeler yer alır.
- Şahıs işletmelerinde ise MERSİS, işletme sahibinin TC kimlik numarası ile başlar, ardından “00015 veya 00019” gibi numaralarla biter.
- Bağımsız denetime tabi olan her işletmenin internet sitesinde kendi MERSİS numarası bilgisine ulaşmanız mümkündür.
- Her MERSİS numarasının ilk hanesinden sonra işletmenin vergi numarası yer alır.
- Eğer gördüğünüz MERSİS numarası yukarıdaki şartlara uymuyorsa, SMS’i gönderen işletme geçici MERSİS numarası almış demektir.
- İşletmenizin MERSİS numarasını öğrenmek istiyorsanız, Ticaret Bakanlığının ilgili servisine buradan ulaşabilirsiniz.
- Dijital ortamda tüketicilerle temas kurmak için MERSİS numarası bilgisi vermek zorunludur. Aksi takdirde işletmelere 3 bin TL’ye varan para cezaları kesilebilir.