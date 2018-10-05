Reklam SMS’lerindeki ‘MERSİS NO’ Nedir, Ne İşe Yarar?

Cep telefonu numaralarımız, firmaların pazarlama stratejileri için oldukça değerli bir veri kaynağıdır. İnternet alışverişleri ya da banka sözleşmeleri gibi durumlarda, kurumların bize SMS gönderme tekliflerini kabul ederiz. Bu SMS’lerin hepsine zorunlu olarak bulunan MERSİS numarası yer alır. Peki bu numara ne işe yarıyor, gönderenin kim olduğu hakkında bilgi veriyor mu? Gelin birlikte cevaplayalım.

Ticari işletmeler, telefonlarımıza SMS gönderdiklerinde kim olduklarını açık bir şekilde belirtmek zorundadırlar. Bunun için gelen SMS’ler ya da e-postalar içerisinde yer alan bazı rakamlar çok önemlidir. Çoğu kişi her gün sayısız tanıtım mesajı alırken, bu numaraların ne işe yaradığını merak ediyor.

MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'dir

İşletmeler, faaliyet göstermek ticari sicillere ihtiyaç duyarlar. MERSİS ise bu sicillerinin elektronik ortamdaki versiyonlarıdır. Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurumlar, işletmeleri bu numaralarla tanırlar, dolayısıyla MERSİS için işletmelerin elektronik kimlik numaraları diyebiliriz. Bakanlıklarda ve borsa kurumlarında bu numaraların bulunduğu ortak veri tabanları vardır.

Özel algoritmalarla belirlenen 16 haneli MERSİS numarası, aslında bize mesajı gönderen işletmelerle ilgili ipucular verir: