Mozilla, reklamsız interneti hayata geçirme konusunda kararlı. Firma, son olarak haber abonelik servisi Scroll ile bir anlaşma yaptı.

İnternette ücretsiz hizmet sunan hemen her şey reklamlar üzerinden ilerler. Facebook, Google, ücretsiz mobil oyunlar, her yerde bir reklam sistemi vardır. Mozilla bu sistemi değiştirmeyi amaçlıyor.

Scroll henüz hayata geçmese de internette önemli bir etki yapacak gibi duruyor. İnternetin Netflix’i olması beklenen Scroll, aylık bir ücret karşılığında favori haber sitelerinizi reklamsız olarak görüntülemenizi sağlıyor. Firma daha şimdiden Buzzfeed, Gizmodo Medya Grubu, Vox Media gibi isimlerle anlaştı. Firma bu ay başında da haber uygulaması Nuzzel’i satın almıştı. Scroll şimdi de bazı fikirlerini hayata geçirmek için Firefox ile çalışacak.

İki firma arasındaki işbirliğine dair bütün detaylar henüz ortaya çıkmadı. Scroll, bu ortaklığın henüz ilk günlerinde olduğunu söyledi. Gelen haberlere göre Firefox kullanıcılarından oluşan küçük, rastgele bir grup, reklamsız internet üzerine olan bir ankete katılıp geri bildirim vermeye davet edilecek. En azından başlangıç bu şekilde olacak.

Kağıt üstünde Scroll ile Mozilla işbirliği oldukça mantıklı bir ortaklık olarak gözüküyor. Reklamları kaldırmaya çalışan bir firmanın, reklamlarla boğuşmak zorundaki bir tarayıcı firmasıyla anlaşma yapması oldukça anlaşılabilir. Mozilla’nın reklamlara bakış açısı da Scroll için bir avantaja dönüşebilir. Mozilla en son reklam takiplerini engellemeye karar vermişti.

Scroll’ün ne zaman faaliyete geçeceği henüz bilinmiyor ama firma kesinlikle çok sağlam bir girişe hazırlanıyor.