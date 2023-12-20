Popüler korku oyunu serisi Resident Evil'in öne çıkan yapımlarından Resident Evil 4 Remake, an itibarıyla iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda oynanabiliyor. Oyun konsollara ve bilgisayar ise martta çıkmıştı.

2005 yılında piyasaya çıkan Resident Evil 4, oyuncuların genel olarak iyi hatırladığı yapımlar arasında yer alıyordu. Yenilenen oyunlar furyasından nasibini alan yapım, bu yılın mart ayından Resident Evil 4 Remake adıyla yeniden karşımıza çıkmıştı.

Yeni versiyonda oyuna eşya yapma sistemi eklenirken oyunun grafiklerinde çok ciddi bir grafik iyileştirme söz konusuydu. Oyun şimdi Apple cihazlarda da oynanabilecek.

iPhone, iPad ve Mac'te Resident Evil 4 Remake keyfi

Resident Evil 4, iPhone 15 Pro'da oynanabilecek. Cihazın içinde bulunan A17 Pro işlemci sayesinde bu model donanım hızlandırma ışın izleme teknolojisini destekleyebiliyor. Ayrıca GPU performansı da daha yüksek oluyor. Oyun aynı zamanda M1 ve daha sonraki dönemlerde çıkmış olan işlemcilere sahip olan iPad modellerinde de desteklenecek. Tüm Mac modellerinde de işlemciden bağımsız olarak oynanabilecek, bütün işlemcilerin performansı oyunu çalıştırmak için yeterli.

Resident Evil 4, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor olsa da oyunun tamamına erişebilmek için 59,99 dolar ödenmesi gerekiyor. 17 Ocak tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamında oyun yarı fiyata alınabilecek. Ayrıca oyunun ek paketleri ve çeşitli silah paketleri de satın alınabilecek.

Böylece Apple ekosistemi bir başka AAA oyuna daha kavuşmuş oldu. Gelecekte Apple kullanıcılarının oyun anlamında daha büyük bir pazar yaratmaları durumunda bu türden yapımlar da bu platformu daha çok tercih edecektir.