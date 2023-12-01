Capcom, Resident Evil remake'lerinin devam edeceğini duyurdu. Sırada hangi oyunun olduğu ise paylaşılmadı. Şirket, son dört yılda Resident Evil 2, 3 ve 4'ün çok beğenilen remake'lerini çıkarmıştı.

Efsane korku serisi Resident Evil, son zamanlarda oyunların günümüze uyarlanmış versiyonları olan remake’leriyle karşımıza çıkıyordu. 2019’da Resident Evil 2’nin, 2020’de 3’ün, 2023’te de 4’ün yeniden yapımını görmüştük. Tüm bu oyunlar, hayranlar tarafından beğeni toplamıştı. Hatta Resident Evil 4 Remake, bu yılki The Game Awards’ta “Yılın Oyunu” kategorisinde aday bile gösterilmişti.

Başarılı remake’lerin ardından geliştirici Capcom’un diğer oyunlar için böyle bir planının olup olmadığı merak ediliyordu. Beklenen açıklama, IGN’e verilen bir röportajda geldi.

Diğer Resident Evil oyunlarının da remake'leri gelecek

Resident Evil 4 Remake’in yönetmenliğini yapan Yasuhiro Anpo, Japonya’daki bir etkinlikte olası remake’ler hakkında konuştu. Anpo, Capcom’un daha fazla böyle oyunlar yapıp yapmak istemediği sorusuna şu cevabı verdi: “Evet. Şu ana kadar üç remake çıkardık ve hepsi çok iyi karşılandı. Modern oyuncuların oyunların seriyi oynamasını sağladığı için benim de yapmayı çok sevdiğim bir şey. Daha fazla remake yapmak istiyoruz.”

Açıklama, serinin diğer oyunlardan en az birinin daha remake versiyonunun geleceğini doğruluyor. Ancak Anpo, bu oyunun veya oyunların ne olacağı konusunda bir bilgi paylaşmıyor: “Hangi oyunun remake’ini çıkaracağımız, gelecekte duyurmak istediğimiz bir şey. Bu yüzden beklemede kalın.”

Düz mantık yürütürsek yeniden yapım olarak gelecek sıradaki oyunun Resident Evil 5 olacağını söyleyebiliriz. Ancak oyunun tartışma yaratan içeriği nedeniyle Capcom’un çok büyük çalışmalar yapması gerekebilir. Diğer ihtimaller arasında hayranların çok istediği 2000 yılında çıkan Resident Evil Code: Veronica, orijinal Resident Evil veya Resident Evil 0 yer alıyor. Yeni remake’in bunlardan biri mi olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.