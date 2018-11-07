Riot Games'e kadın çalışanlarına olan kötü ve uygunsuz davranışları sebebiyle dava açıldı.

Biri eskiden Riot Games için çalışan biri ise yüksek ihtimalle hala Riot Games’te bulunan iki kadın, gelir eşitsizliği, cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla oyun stüdyosuna dava açtılar.

Yalnızca üç ay önce Kotaku, League of Legends’in içerisinde şirket içindeki cinsiyetçilik kültürüyle ilgili geniş kapsamlı bir hikâye yayınlamıştı. Üç hafta sonra Riot Games yanlış bir şeyi doğru göstermeye çalıştığı için bir özür sundu. Özürde “Bu değişikliği kültürel DNA’larımıza işleyeceğiz ve kadın düşmanlığı ya da cinsiyetçiliğe yer vermeyeceğiz. Kapsayıcılık, çeşitlilik, saygı ve eşitlik konuları esastır ve tartışmaya açık olmayan konulardır” cümleleri yer almıştı.

Ancak Kotaku’nun da Eylül 2018’de söylediği gibi: Riot Games eline yüzüne bulaştırdığı şeyi düzeltmek istiyor ama bunu yapan insanlar hala bünyesinde.

Davaya göre şirket içerisinde kadınlara az ödemek, kadınları daha düşük pozisyonlarda çalıştırmak gibi bir gelenek bulunuyor.

Suçlamalarda özellikle kadınların ofis içerisinde aşağılandığını, dâhili şirket mailinde nesneleştirildiğini ve erkeklerin cinsellik, mastürbasyon, tecavüz ve işkence ile ilgili şakalarına katlanmaya zorlandıkları yazıldı.

Görünüşe bakılırsa Riot Games düşüncede çok kapsayıcı ve eşitlikçi duygular beslese de eyleme dökmede fazlasıyla yetersiz kalmış. Hiçbiri kabul edilemez bu suçların etik kurallara aykırı oldukları gibi yasalara aykırı eylemler olması sebebiyle Riot Games’in hatırı sayılır bir ceza alması da bekleniyor.