Geçtiğimiz yılın mayıs ayında oyuna eklenen ve hâlâ tartışılan şampiyon Yuumi’ye gelen eleştirilere sonunda Riot Games tarafından destek geldi. Şirket, Yuumi’nin karşısında oynamanın adil olmadığını söyledi.

Riot Games tarafından 2009 yılında yayınlanan ve günümüzde milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam eden League of Legends, bugüne kadar pek çok tartışmalı yenilik kazanmıştı. Oyuncuların Riot Games’i fazlasıyla eleştirdikleri bir yenilikse oyuna eklenen yeni bir şampiyondu.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında oyuna eklenen Yuumi isimli destek şampiyonu, oyuna eklendiğinden beri tepki toplamaya devam ediyor. Tabii Yuumi’nin bu kadar eleştiri toplamasının ana nedeni oyunculara göre Riot Games’in şampiyonu fazlasıyla dengesiz yapmış olmasıydı.

'Yuumi karşısında oynamak adil değil':

Yuumi, iyi eller tarafından yönetildiğinde alt koridoru domine ederek oyunun ilerleyen dakikalarındaki takım savaşlarında arkadaşlarını ölümsüz yapacak kadar güçlenebiliyor. Fakat tüm bu eleştirilere rağmen Riot Games’ten Yuumi hakkında eleştirileri onaylayan bir açıklama görmemiştik, ta ki bugüne kadar.

Riot Games, bugün paylaştığı “Riot’a Sor” geliştirici blog yazısında Yuumi hakkında eleştirilere hak veren bir açıklama yaptı. Şirket, “Yuumi’nin karşısında oynamanın biraz adil olmadığı konusunda hemfikiriz.” şeklinde bir ifadeye yer verdi. Ancak Riot, aynı zamanda Yuumi’nin bazı noktalarını da şu şekilde savundu:

“Ancak bu durum Yuumi’nin ortadan kalkması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu, yalnızca şampiyona karşı oyun oynamak için yeterli yollara sahip olma konusunda daha fazla yaratıcı olmamız gerektiği anlamına geliyor. Pratikte bunun anlamı Yuumi’nin bir müttefikin güvenliğinden çıkması ve rakiplerle düzenli olarak etkileşime girmesi gerektiği anlamına geliyor.”

Bilindiği üzere Yuumi, istediği zaman W yeteneğini kullanarak takım arkadaşının üstüne atılıyor ve hedef alınamaz hale geliyor. Riot’un son açıklamasına bakacak olursak Yuumi, yakın zamanda bu yeteneğini pek de sık kullanamayacak hale gelecek. Tabii Riot Games’in yaptığı açıklamada henüz nasıl bir aksiyon alacağını belirtmediğini söyleyelim.