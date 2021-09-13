TEKNOFEST'in Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Karaelmas Takımı, 1989 model Serçe'yi otonom hale getirdi. 15 bin TL'ye mal olan proje yarışmayı kazanırsa, 75 bin TL ile ödüllendirilecek.

Türkiye'nin havacılık uzay ve teknoloji TEKNOFEST'in "Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması" bugün itibarıyla başladı. Ülkenin çeşitli yerlerinden otonom araç geliştiren ekipler, Bilişim Vadisi'nde geliştirdikleri araçları tanıtıyorlar. Bu bağlamda yarışmaya katılan ekiplerden bir tanesi de Bülent Ecevit Üniversitesi'nden "Karaelmas" isimli bir takımdı.

Berat Cansız liderliğindeki Karaelmas takımı, 1989 model Serçe'yi 15 bin TL gibi makul bir maliyet karşılığında tamamen otonom haline getirmeyi başardı. Yarışmaya daha önce de katılan ekip, tamamen otonom hale getirdiği Serçe ile kendilerine sunulacak parkurları başarılı bir şekilde tamamlayıp birinci olabilirse, 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

İşte tamamen otonom hale getirilen Serçe

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaelmas Takımı Lideri Berat Cansız,otonom olarak çalışan Serçe ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Takımımız yarışmaya 3 yıldır katılıyor. Son 2 yıldır Robotaksi yarışmasında finale kadar geldik. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olduk. Bu sene de yine ilk 3’te bir derece almayı hedefliyoruz. Aracımızı hurda bir Serçe gövdesi kullanarak yaptık. Daha önce internet üzerinde modifiye edilmiş 1989 model bir Serçe görmüştük. ‘Neden biz de bu şekilde katılmayalım?’ diye kendimize sorduk. Yarışmaya bu araçla katılmaya bu şekilde karar verdik. Yarışmanın adı Robotaksi olduğu için, tasarımın bu konsepte çok uygun olacağını düşündük. Ondan sonra, aracı hurdalıktan bulup bu aşamaya getirme süreci başladı. Güzel bir araştırma sonrasında, hurdalıktan 3 bin TL karşılığında lacivert renk olarak aldık bu aracı. Daha sonra sanayide üzerine birtakım geliştirmeler yaptık. Aracı Robotaksi’ye uygun olması için sarıya boyadık. Ondan sonra aracımızın üzerine elektronik sistemini kurduk. Bizim kendi tasarımımız olan elektronik bir kartımız var. Tamamen özgün bir biçimde yaptık. Daha sonra yazılımcı arkadaşlarımız araç üzerinde birtakım testler ve çalışmalar gerçekleştirdi. Kendi yazılımlarını araca yüklediler. Bu da tamamen özgün biçimde gerçekleşti.

Aracın hurdadan alınması haricinde üzerinde yapılan bütün modifikasyonlar bizim özgün çalışmamız oldu. Burada çok olumlu tepkiler de bizim için çok güzel oldu. Aracı yarışma konseptine uydurabilmek için sanayide aylarımızı harcadık. Aracın ilk olarak direksiyonunu ayırdık. Daha sonra araçtaki motor ve şanzımanı söktük. Çünkü elektrikli bir proje olacaktı. Aracın üzerindeki içten yanmalı motoru kullanmayacağımız için ağırlık yapmasını istemedik. Bütün sistemleri komple söktük. Aracın üzerindeki hazır direksiyon kutusuna bir elektrik motoru bağladık. Bunun belirli kademelerde ölçümlerini yaparak elektronik bir dönüş mekanizması oluşturduk. Daha sonra arkadaki 13 inçlik jantlarımızın içini oyarak, oraya elektrikli hub motorları kaynattık. Bu da tornalanması, kaynaklanması ve testlerinin yapılması süreçlerinde 3 hafta kadar sürdü. Ekip olarak büyük bir çaba ile 1989 model klasik bir aracın, şu anda 2021 yılında otonom, sürücüsüz bir şekilde gidebilmesini sağladık.