Roblox, çocukların güvenliğini sağlayabilmek için yeni adımlar atacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre 13 yaş ve altındaki Roblox oyuncuları, artık her yere girip çıkamayacaklar.

Türkiye'de erişim engeli bulunan oyunlardan Roblox, çocukların güvenliğini sağlamak için radikal bir karar aldı. Şirketin resmî açıklamasına göre çocuklar, artık Roblox'ta istedikleri her yere girip çıkamayacaklar.

Roblox, son dönemlerde bazı çocuk istismarı raporları ile gündemdeydi. İşte alınan karar da tam olarak bununla ilgili. Şirketin açıklamasına göre 13 yaş ve altındaki Roblox oyuncuları, "belirli türde etkileşimli özelliklere" sahip olan alanlara giremeyecekler.

Çocuklar hangi Roblox alanlarına giremeyecekler?

Roblox geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre 13 yaş altı çocuklar, metin veya sesli sohbet desteği veren "sosyal takılma" bölümlerine giremeyecekler. Ayrıca oyuncuların iki boyutlu çizimler yapabildikleri karakter oluşturma bölgeleri de çocuklar için yasak olacak. Tüm bunlara ek olarak; yaş değerlendirmesi yapılmamış olan Roblox içerikleri de 13 yaşından küçük çocuklara gösterilmeyecek.

Roblox tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklikler, kademeli olarak oyunculara ulaşacak. Bu bağlamda; yeni dönem 18 Kasım'da başlayacak, 3 Aralık'ta da kapsamı genişleyecek. Öte yandan; Roblox'un çocuklara yönelik adımları gelecek yıl da devam edecek.