Rocket League, Bir Sonraki Güncellemeyle Ücretsiz Olacak

Yılların eskitemediği oyun Rocket League, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni güncellemeyle tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyun, güncellemenin ardından Steam'den satılmayacak ve yalnızca Epic Games Store'da bulunacak.

Geçtiğimiz haftalarda eskimeyen oyun Rocket League'in geliştiricisi Psyonix, şu anki rekabetçi sezonun bitiş tarihini süresiz bir şekilde ertelemişti. Şirketin aldığı bu kararla birlikte yeni rekabetçi sezonunun bir sonraki güncellemeyle çakışması planlanıyordu. Ancak bu güncellemeyi bu kadar önemli yapan şey bugüne dek bilinmiyordu.

2015 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde de milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Rocket League, tarihinin en büyük güncellemesini almaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte oyun, Psyonix'in Epic Games tarafından alınmasından bu yana düşünüldüğü gibi tamamen ücretsiz hale gelecek.

Rocket League ücretsiz oluyor, Steam'den kalkıyor:

Rocket League'in tamamen ücretsiz hale gelmesiyle birlikte oyun bundan sonra Steam üzerinden satılmayacak. Rocket League'i oynamak isteyen yeni kullanıcılar bunu yalnızca Epic Games Store üzerinden gerçekleştirebilecek. Oyunu daha önce Steam'den satın alan oyunculardansanız endişe etmenize gerek yok. Oyunu daha önce satın alan oyuncular yeni güncellemeleri ve özellikleri almaya devam edecek.

Oyunun ücretsiz hale gelmesiyle birlikte oyuncuların farklı platformlardaki hesapları da PC hesaplarıyla eşleştirilebilecek. Bu sayede oyuncular rekabetçi sınıflarına, eşya envanterlerine ve Rocket Pass seviyelerine ve görevlerine istedikleri platform üzerinden ulaşabilecekler.

Rocket League, 5 yıllık yaşamı boyunca 75 milyon oyuncu tarafından satın alındı. İşte bu oyuncuların paralarının hakları yenmesin diye de Psyonix, bu oyuncuların durumlarını 'Legacy (Miras)' durumuna yükseltecek. Bu duruma yükselen oyuncular aşağıdaki listede yer alanları almaya hak kazanacak:

Oyun ücretsiz olmadan önce yayınlanan tüm Rocket League DLC'leri

Rocket League'i hangi yılda oynamaya başladıklarını gösteren bir oyun içi unvan

bir oyun içi unvan Legacy kalitesine yükseltilmiş 200'den fazla Common eşya

Golden Cosmos Boost

Faded Cosmos Boost (yalnızca bugünkü duyurudan önce oyuna giren oyuncular için)

Diece-Oro tekerlekler

Huntress oyuncu banner'ı

Rocket League'in tamamen ücretsiz olmasını sağlayacak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak güncellemenin bu yaz bitmeden geleceği kesinlik taşıyor. Oyun ücretsiz olana dek oyuncuların oyunu oynamak için Steam'i mi yoksa Epic Games'i mi tercih edecekleri kararını vermeleri gerekiyor.