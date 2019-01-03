Rockstar Efsanesi Max Payne Bugün Çıksa Nasıl Görünürdü?

Remedy'nin belki de tarihindeki en efsane oyun olan Max Payne'in günümüzde piyasaya çıksa nasıl görüneceğine göz atıyoruz.

2001 yılında piyasaya çıktığında oyun dünyasına bomba gibi düşen ve Bullet Time denilen ağır çekim modunu oyuncularla tanıştıran Max Payne'in devam oyunu da en az ilki kadar başarılıydı. Her ne kadar 3. oyunla seri adeta bıçak gibi kesilmiş olsa da oyunun oyuncuların gönlündeki yeri hep ayrıdır.

Bulkhead Interactive bünyesinde çalışmalarını sürdüren Wojciech Chalinski'nin, Unreal Engine ile ilgili deneyim elde etmeye çalıştığı sırada aklına ilginç bir fikir geldi. Max Payne'in günümüzde piyasaya çıkacak olsa alacağı hali merak eden Chalinski, oyunun ikonik bölümlerinden olan metro istasyonunu Unreal Engine 4 ile yeniden tasarladı.

Maalesef Chalinski bu çalışmada tasarladığı haritayı paylaşmadı. Bu sebeple herhangi bir şekilde deneyimlememiz mümkün değil. Bununla birlikte yakın dönemde bir Max Payne projesi de görünmüyor. 3. oyunun pek de iyi gitmeyen satış rakamları sonrasında Rockstar ve Remedy'nin seriye devam etmeyi düşünmediği biliniyor.