Rockstar, GTA Online'daki Hile Sorunu İçin İş İlanı Verdi

Rockstar Games hem GTA Online hem de Red Dead Online'daki hilecilerle savaşmak için yeni bir iş ilanı yayınladı. Şirketin Hindistan'daki ofisi tarafından yayınlanan ilanda, hileleri bulup rapor edecek ve hile karşıtı önlemlerin alınmasına yardımcı edecek bir analist arandığı belirtildi.

Rockstar Games'in günümüzde popülerliğini hâlâ koruyan oyunu GTA Online'ın başı uzun bir süredir hilecilerle dertte. Hile kullanımı hem GTA Online'ı hem de şirketin bir diğer oyunu Red Dead Online'ı diğer oyuncular için çekilmez kılan büyük bir sorun ve Rockstar Games, şimdiye dek bu sorunu çözmek için oyuncuları banlamak dışında pek fazla bir şey yapmadı.

Şirket tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanına göreyse bu durum çok yakında değişebilir. Rockstar Hindistan tarafından yayınlanan iş ilanında, şirketin Bangalore'daki stüdyosunda tam zamanlı çalışacak bir hile operasyonları analisti arandığı belirtildi.

Rockstar, hilecilere savaş açıyor:

Rockstar tarafından yapılan iş tanımına göre role seçilecek kişinin ücretli hileleri bulup bunlarla ilgili raporlar oluşturması gerekiyor. Rol için seçilecek kişinin ayrıca oyun istemcisinde ve arka plan hizmetlerinde hile karşıtı önlemlerin ayarlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çevrimiçi oyunlarda hile kullanımı oldukça yaygın ve bu dertle uğraşan tek şirket Rockstar değil. Bungie ve Rockstar kısa süre önce hem Destiny 2 hem de VALORANT için hile yazılımı yapan bir web sitesi olan Gatocheats'i yasaklamak için bir araya geldi. Site iki şirketin ortak dava açmasından yalnızca birkaç gün sonra kapatılırken Bungie, Destiny 2 için "hile geliştiricilerine karşı sert yasal işlemlere" devam edeceğini belirtti.

Öte yandan yakın zamanda yapılan bir araştırma, en büyük hile sorununun Fortnite'ta olduğunu ortaya koymuştu. Fortnite'ın ardından Overwatch ve hemen sonrasında CS:GO yer alıyor.