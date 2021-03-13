6 Adımda Konsol, PC veya Telefon Tercih Ediyoruz

Son yılların en zor sorularından birine sizin için cevap oluşturmak istedik. Oyuncuların alması gereken ana cihaz ne olmalı konusunda birçok kafa karıştırıcı içeriğe ulaşabilirsiniz. Önce ihtiyaçlarınızı belirleyip ardından cihazı seçmek çok daha mantıklı bir hamle olacak gibi ne dersiniz?

Teknoloji ürünlerinde artan fiyatlardan dolayı birçok oyuncu cihaz kararsızlığı yaşıyor. “Oyun nerede oynanır” sorunsallarını ve ön yargılarını bir kenarı bırakarak gerçek ihtiyaç analizi yapıp buna istinaden bir aksiyon almak sizler için en mantıklısı olacak.

Özellikle bütçe konusunda büyük problem yaşayan oyuncular için ideal cihazları bulmaya başlamadan önce belirtmemiz gerek, “lüks ve gereklilik” arasındaki ayrımı çok dikkatli yapmakta fayda var. Hayatınızda önce sorunu tanımlayıp, ardından ihtiyaç listesi çıkarmak en mantıklı seçenek. Bu sayede akıllı telefon, pc ya da konsol seçimini en doğru şekilde önceliklendirebilirsiniz.

Soru Listesi

Adım #1: Günde kaç saat oyun oynayabiliyorsun?

Adım #2: Ne tarz oyunlardan hoşlanıyorsun?

Adım #3: Oynamak istediğin oyun türü ve oyunlar hangi platformlarda daha çok yayınlanıyor?

Adım #4: Bu cihazı hangi alanlarda daha çok kullanıyorsun?

Adım #5: Alacağın cihazın sürekliliği nedir?

Adım #6: Bütçeniz nedir?

Adım adım kullanacağınız cihazı belirleyeceğiz. Burada her adım da vereceğiniz cevaplara göre daha fazla çıkan sonuca göre alacağınız cihazı belirleyebilirsiniz. Örneğin; 6 adımda, 5 PC seçeneği karşınıza çıktıysa sizin için en doğru araç PC’dir. Şimdi gelin adımlara geçelim.

Adım #1: Günde kaç saat oyun oynayabiliyorsun?

Aslında cevaplamanız gereken ve hayatınızı etkileyen en doğru soru bu. Günde oyun oynamak için kaç saat ayırabiliyorsunuz? Bu sorunun cevabını “hafta sonları” şeklinde yanıtlamaya başlayacaksınız daha en başında konsolu elemenizi öneriyoruz. Kısıtlı bütçeyle oyun oynama kısmının konsollar için lüks olduğunu belirtmemiz gerekli.

Günlük oyun tüketiminiz 2-3 saat olacaksa ortalama 14 saat uyanık kaldığınız gün içerisinde en haşır neşir olduğunuz cihazınız telefonunuz demektir. Bu nedenle iyi bir akıllı telefon bakmaya başlamanız daha sağlıklı olacaktır. Elbette gün içinde çok fazla PC kullanıyorsanız diğer adımlara göre önceliklendirmeniz değişebilir. 3 saat ve üzeri oyun oynuyorsanız her gün konsol ya da PC en doğru tercih olacaktır. Ama gelin ikinci adıma geçelim.

Adım #2: Ne tarz oyunlardan hoşlanıyorsun?

Bu adım tek başına belirleyici olmayabilir ancak karar vermeniz konusunda değerli öğeler içeriyor. MMO, Moba veya FPS oyunlardan hoşlanıyorsanız tercihinizi PC yönüne kaydırmanız gerekiyor. Simülasyon, RPG ve Spor kategorisindeki oyunlar için en değerli oyunlar içinde yer alıyorsa tercihinizi konsoldan yana kullanmalısınız.

Causal oyunlardan hoşlanıyor, telefonunuzu adeta bir game pad gibi kullanıp, zaman öldürecek oyunlar tercihinizse akıllı telefon en doğru platform olacak. Özellikle hızlı tüketilebilir oyun tutkunlarındansanız telefon tercihi en makul olanı.

Adım #3: Oynamak istediğin oyun türü ve oyunlar hangi platformlarda daha çok yayınlanıyor?

Oldukça önemli bir adıma geldik, hatta yolun yarısını şimdiden tamamladık diyebiliriz. Oynamak istediğiniz oyun türü ve oyunların hangi platformlarda daha çok yayınlandığı sürdürülebilirlik yönünden büyük önem arz etmekte. MOBA ve shooter tipi oyunlar son dönemde mobile de çok çıkıyor örneğin. Wild Rift, Mobile Legends veya PubG Mobile gibi oyunlar için elbette en geçerli tercih akıllı telefon olacaktır.

Spor oyunları, simülasyonlar, VR oyunları gibi tercihleriniz varsa sizi yine konsol bölümüne alabiliriz keza firmalar en çok bu kanala yatırım yapıyorlar. MOBA, MMO tercihlerinizi PC bölümünde kullanabilirsiniz. Aslında bu önem ve değer verdiğiniz oyunların tamamen yayınlandığı platformla alakalı. Örneğin; Steam çok büyük bir nimet oyuncular için, her ay korku, RPG vb. türlerde birçok oyun PC ortamına düzenli olarak akıyor.

Adım #4: Bu cihazı hangi alanlarda daha çok kullanıyorsun?

Tercih belirleme konusunda en önemli adımlardan birine geldik. Bilgisayarınızla iş, okul, sunum vb. gibi alanlarda kullanım yapıyorsanız PC elbette en değerli araçlardan biri. Günümüz telefonlarında ben bu işleri çözerim diye düşünmedin bir “Excel” formülü yazmak gerçekten ölüm işine dönebiliyor. Bu nedenle PC almak en mantıklısı.

Konsolların tamamını multi-fonksiyonel kullanmak gerçekten çok zor. Sadece oyun kategorisinde bırakabiliyoruz bu alanda. Mail okuyorum, okuluma gidip geliyorum, mesajlaşıyorum, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Instagram veya diğer sosyal ağları kullanıyorum diyenlerdenseniz elbette ideal cihaz akıllı telefon olacak bu durumda.

Adım #5: Alacağın cihazın sürekliliği nedir?

Fiyat performans ürünü alacağım derken en çok yapılan hatalardan biri tamda bu noktada. Günü kurtarma amaçlı cihaz alacaksanız “hiç almayın”. Örneğin Playstation 4 ile Playstation 5 arasında 7 yıl var. Bu noktada Playstation’ın ortalama tüketim zamanı 7 yıl olarak değerlendirmek hatalı olmaz. Günümüz standartlarında alacağınız bir PC’nin de ortalama tüketimi 7 ile 10 yıl arasında değişkenlik gösterebiliyor. PC’niz her ne kadar zaman zaman bakım istese de hala i7 5.nesil bir işlemciyle harika işler yapabilmek mümkün.

Akıllı telefon konusunda şunu söylemek hatalı olmaz, bir akıllı telefonunun ortalama 5 yıl kullanım süresi var ancak yazılım güncellemeleri nedeniyle bu telefonların neredeyse açılmaz hale geldiğini de lütfen unutmayın. Cihaz tüketilebilirliği akıllı telefonların daha hızlı.

Adım #6: Bütçeniz nedir?

Final adımında öncelikle bir konuyu belirtmemiz gerekiyor. Bütçe denilince aklınıza hemen “cihaz fiyatı” gelmesin. Cihazı satın aldıktan sonra alacağınız ekipmanlar ve oyunlarda gelmeli. 8.300 TL civarına yeni nesil bir konsol aldığınızda; Televizyon, oyun, VR ekipmanları, game pad masrafları da gelmeli. PC içinde game pad, kamera, gaming ekipman masraflarını da iç içe almalısınız.

Akıllı telefonlar bu noktada 10.000 TL’ye alacağınız bir telefonun genelde oyunlarını ücretsiz elde edebilirsiniz ya da çok uygun fiyatlara game pad alabilirsiniz elbette. Bu noktada değerlendirmeyi iyi yapmalısınız.

Sonuç olarak akıllı telefon, pc ya da telefonun hangi amaçlarla nasıl kullanacağınızı çok iyi değerlendirmelisiniz. Kendini aşmış bir fotoğraf aşığı ve oyuncuysanız akıllı telefon önceliğiniz olup yanına ortalama bir PC alarak güzel bir kombinasyon çıkarabilirsiniz. Hem bu sizi kamera masrafından kurtarır hem de popüler oyunların mobil versiyonlarını oynayabilirsiniz. Bir konsol ve PC kombinleyebilir ya da tek başına muazzam bir PC sahibi olup, sadece kamerasını ya da uygulamalarını kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir telefon tercih edebilirsiniz.

Bu adımlara baktığınızda sizin tercihiniz hangi cihaz oldu? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.