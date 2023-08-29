2007 yılından beri Rockstar Games'e ait oyunların hikâyeleri üzerine çalışan Mike Unsworth, şirketten ayrıldı. Peki bu durum yıllardır beklediğimiz GTA 6'yı etkiler mi?

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Rockstar Games ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirkete 2007 yılında dahil olan ve Red Dead Redemption ile GTA serileri başta olmak üzere şirketin neredeyse tüm oyunlarında katkısı bulunan Mike Unsworth, Rockstar'daki görevinden ayrıldığını açıkladı. İşe başladığında "kıdemli yazar" olarak görev yapan Unsworth, ayrılmadan önceyse Rockstar Games'in oyunlarındaki hikâyeden sorumlu biriminde başkan yardımcısı olarak çalışıyordu.

Ne yazar ne de Rockstar Games'ten ayrılığın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, ünlü yazarın başka bir şirkete mi transfer olduğu yoksa emekliye mi ayrıldığı da şu an için bilinmiyor.

Bu ayrılık, yıllardır konuştuğumuz GTA 6'yı etkiler mi?

Rockstar Games'in bu denli önemli bir ismi kaybetmiş olması, pek çok oyunseverin aklına aynı soruyu getirecektir. Bu soru, tahmin edebileceğiniz üzere "GTA 6'yı etkiler mi?". Bu sorunun cevabı çok büyük olasılıkla hayır. Peki niye?

Net bir şey olmasa da GTA 6, yıllardır üzerinde çalışılan proje. Hal böyle olunca oyunun hikâyesinin çoktan tamamlanmış olduğunu düşünüyoruz. Hatta tamamlanmamış olsa bile Rockstar, gecikmenin önüne geçebilecek kadar büyük bir yazar kadrosuna sahip.

Ancak risk yok mu? Elbette var. Mike Unsworth'un yerine gelecek kişi, GTA 6 ile ilgili büyük stratejik değişimler yapılmasını isteyebilir. Şirket bu istekleri onaylarsa, potansiyel olarak GTA 6'nın gecikme tehlikesi ortaya çıkar. Ancak son aşamada olduğu düşünülen GTA 6 için bu saatten sonra böyle bir durum yaşanması pek olası değil.