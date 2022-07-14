İlişkilerde Karakterlerini Gizleyenlerin 3 Kişilik Özelliği

Bilime göre narsistik, psikopatik ve makyavelist kişilik özelliği olan kişiler ilişkilerinde gerçek kişiliğini gizliyorlar. Dolayısıyla bu kişilik özelliklerini öğrenirseniz kendini gizleme eğilimi olan bu kişileri ilişkinizin başında fark edebilirsiniz.

İlişkilerde özellikle uzun ömürlü olanlarda eşler beraber büyür ve gelişirler. Yıllar geçtikçe bazı ilişkilerde yakınılan konu, partnerin hiç değişmemesi iken bazılarında ise ne kadar çok değiştiği olur. Çoğu zaman değiştiği iddia edilen bu kişilerin değiştiğini söylemek aslında hata olur. Çünkü bunlar ilişkinin başlarında mükemmel görünmeye çalışıp gerçek kişiliklerini gizlerler.

Yapılan araştırmalarda, kendini gizlemeye çalışan insanların manipülatif, bencil, kendini beğenmiş, çıkarçı, duyarsız ve dürtüsel olduğu görülmüş. Araştırmacılar bu özellikleri de karanlık üçlü dedikleri 3 kişilik özelliği ile ilişkilendirmişler: Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati.

Kendini gizleyen karanlık üçlü

Başladığınız ilişkilerde bu kişilik özelliklerini gösterenleri erken fark ederseniz daha sağlıklı adımlarla geleceğinize yön verebilirsiniz. Bu kişiler yaptıklarıyla size cesur, sempatik ve azimli görünebilir ama unutmayın günün sonunda zarar gören siz olursunuz.

Makyavelist kişilik özelliği: Amaca ulaşan her yol mübahtır.

1970 yılında Christie ve Geist, Makyavelli’nin ‘Prens’ adlı kitabından esinlenerek kişilik özelliklerini ölçen bir kişilik ölçeği oluşturdular. Bundan sonra psikoloji ve sosyoloji literatürüne makyavelist kişi kavramı girdi. Bu kişilik özelliğine sahip bireyler başkalarına mükemmel görünmeye çalışırlar. Bu bireylerin ilişkilerinde hile yapma, yalan söyleme ve ihanet etme ihtimalleri oldukça yüksektir. Kendilerini diğerlerinden daha zeki zannedip diğerlerini yönlendirmeye çalışırlar. Bu insanlar gerçekten kötü düşünüyorlar ve ahlaki olarak problemliler.

Test: Karşınızdakinden aşağıdaki cümleleri duyuyorsanız muhtemelen bu kişi makyavelisttir:

İstediklerimi elde etmek için insanları yönlendirmemin ne zararı olabilir ki, onlar da yapmasalardı.

Arada sırada hedeflerime ulaşmak için yalan söyleyip hile yapıyorsam ne olmuş yani.

Arada sırada istediklerini elde etmek için insanları pohpohlayacaksın, dünya böyle dönüyor.

Benim hedeflerim daha yüksek, arada safları kullanıyorsam bu onların iyiliği için, kendilerini bir şey zannediyorlar böyle.

Narsistik kişilik özelliği: Kendime aşığım.

Sudaki yansımasını görünce ona aşık olup suya düşen Narcissus'tan adını alan bu kişilik özelliği karanlık üçlü olarak tabir edilen kişlik özelliklerinin ikincisi. Bu kişilik özelliğine sahip olanlar kendilerini eşsiz ve ayrıcalıklı hissederler. Her zaman kendilerine özel bir muamele beklerler. Otoriteye sahip olmak, başkalarına hükmetmek isterler. İlgi odağı olmayı severler. Sahip olduklarıyla övünürler. Mükemmel olduklarını gösterme arzuları olduğu için sık sık yalana başvururlar.

Test: Bu cümleleri duyuyorsanız muhtemelen konuştuğunuz kişi narsistik bir kişiliğe sahip:

Tüm insanlar bana hayran olmalı, bana imrenmeli.

Ben konuştuğumda herkes susup beni dinlemeli.

Herkes bana saygı duymalı, bulunduğum ortamdaki en yüksek statülü kişi ben olmalıyım.

Ben ayrıcalıklı davranılmayı hak ediyorum. Başkasına hayır denilmişse bile bana evet denilmeli. Kimse bana hayır diyemez.

Psikopati kişilik özelliği: Vicdan azabı mı, o da ne?

Bu kişilik özelliğine sahip bireyler için etik kuralların hiçbir önemi yoktur. İnsanları küçümseyip onlarla alay ederken vicdan azabı hissetmezler. Bu tür kişilerin insan ilişkileri yüzeysel olur, duyguları yok denecek kadar azdır. Bu yüzden ilişkileri uzun ömürlü olmaz.

Test: Psikopatik kişilik özelliğine sahip insanların ağzından aşağıdaki cümleleri çok sık duyarsınız:

Yaptıklarım başkalarına zarar vermiş olsa dahi vicdan azabı duymam, aklım hala yapamadıklarımda.

Toplumun koyduğu ahlak kuralları beni ilgilendirmez.

İnsanlar beni etkileyemez, yapacağım şey başkasını incitse de aklıma koyduğumu yaparım.

İnsanlarla alay etmek, dalga geçmek çok hoşuma gider.

Bu kişilik özelliklerini gösteren kişiler değişebilir mi?

Bu kişilik özelliklerini gösteren kişilerin değişmesi çok zordur. Bu kişilik özelliklerini sergileyen birileriyle karşılaştığınızda ruh ve akıl sağlığınızı korumak için yapacağınız en matıklı hamle bu bireylerden uzak durmak olacaktır.

Not: Kişilik özellikleri için oluşturulmuş testlerdeki maddeler buradaki bilimsel makale referans alınarak oluşturulmuştur.

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