RoofStacks, TEKNOFEST 2025’te Geleceğin Finans ve Kültür Teknolojilerini Tanıttı

Yerelden globale teknoloji ihracatı hedefiyle çalışan RoofStacks, TEKNOFEST 2025’te finansal teknolojiden artırılmış gerçekliğe, Web3 deneyimlerinden dijital oyunlara uzanan geniş ürün portföyünü tanıttı.

Türkiye’nin teknoloji odaklı öncü şirketlerinden RoofStacks, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025’te damga vurdu.

Şirket, başta finansal teknoloji çözümü RoofMoney olmak üzere; Web3 pazarlama platformu GoArt Worlds, Türk mitolojisinden ilham alan video oyunu Olpamis ve diğer teknolojik çözümleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeni Nesil Finans Teknolojisi: RoofMoney

Etkinliğin öne çıkan tanıtımlarından biri olan RoofMoney, bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik geliştirilen yapay zekâ destekli, ölçeklenebilir altyapısıyla dikkat çekti. Sanal POS sistemlerinden akıllı finans uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeye hitap eden RoofMoney, TEKNOFEST’te hem kamu kurumlarının hem de özel sektör temsilcilerinin ilgi odağı oldu.

RoofStacks, bu platform üzerinden Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla da stratejik iş birlikleri yürütüyor.

AR Destekli Kültürel Deneyim: GoArt Worlds

RoofStacks’in Web3 tabanlı pazarlama platformu GoArt Worlds, ziyaretçilere dijital kültürel deneyim sundu. “Zaman Kapısı” adlı özel alanda kurulan artırılmış gerçeklik (AR) deneyimiyle, katılımcılar Göbeklitepe ve Taksim Meydanı’nın tarihi dönemlerini mobil cihazlar üzerinden keşfetme fırsatı yakaladı.

Türk Mitolojisi Dijitalleşiyor: Olpamis

RoofStacks’in oyun stüdyosu RoofGames tarafından geliştirilen ve kısa süre içinde Steam’de yayınlanması planlanan masaüstü/konsol oyunu Olpamis, Türk mitolojisinden esinlenen hikâyesi ve görsel dünyasıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Kültürel içerikleri dijital oyunlaştırma stratejisiyle uluslararası pazara açılmayı hedefleyen Olpamis, kültür temelli dijital ihracatın öncülerinden biri olmayı hedefliyor.

RoofStacks yalnızca ürün geliştiren bir teknoloji şirketi olmanın ötesine geçerek; finans, oyun, artırılmış gerçeklik, dijital yayıncılık ve Web3 gibi farklı dikeylerde entegre çözümler geliştiriyor.

Bu yapı, şirketin RoofMoney, RoofGames, GoArt Worlds, RoofStream ve RoofXR gibi alt markalarıyla sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi inşa etmesini sağlıyor.

RoofStacks Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu, fuarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“RoofStacks olarak kendimizi bir yazılım fabrikası ve teknoloji ekosistemi olarak tanımlıyoruz. Farklı dikeylerimizde hem kesişen hem ayrışan noktalarla geleceğin çözümlerini üretiyoruz. Roofstacks olarak finansal özgürlük alanında blokzincir teknolojileriyle doğru yönde inşa edebilirsek, önümüzdeki yıllarda milli güvenlik meselelerimiz blokzincir üzerinden şekillenecek. Amacımız yalnızca ürün geliştirmek değil; teknolojiyi kültürel mirastan finansa, oyun teknolojilerinden dijital yayıncılığa kadar dönüştürücü bir araç olarak konumlandırmak.”

TEKNOFEST 2025’te sergilenen çözümler, RoofStacks’in yalnızca yerel pazarda değil, küresel teknoloji sahnesinde de iddialı bir oyuncu olduğunu gösterdi. Geliştirilen platformlar, Türkiye’nin teknoloji ihracat vizyonuna katkı sunarken, kültürel içeriklerin dijital dönüşümüne de öncülük ediyor.