Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dizilere yönelik eleştirilerinin ardından RTÜK toplanma kararı aldı. İddialara göre yayın durdurma gibi cezalar gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde dizilere yönelik açıklamalar yapıyordu. Şiddet içerikleri, aile ve dini değerleri hedef alma gibi konulardadan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti. Şİmdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Mynet’in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrasında RTÜK yönetimi bugün toplanma kararı aldı. Dizilerin gündemde olacağı söyleniyor.

Yayın durdurma cezası gelebilir

Gelen bilgilere toplantıda bu tarz diziler ele alınacak. Bazı dizilerin yayımlandığı televizyon kanallarına üst sınırdan ceza gelebileceği belirtilirken bazıları için yayın durdurmanın bile gündemde olabileceği ifade ediliyor.

Toplantı, Cumhurbaşkanı’na ek olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in X üzerinden yaptığı açıklalamaların ardından geliyor. Şahin, pazartesi günkü açıklamasında dizilerin kadına şiddet, islamafobiye yönlendirme gibi şeyler içerdiğini belirterek bu tarz konulara tahammüllerinin olmadığını aktarmıştı.

Son olarak toplantıda Kızıl Goncalar, Arka Sokaklar’ın son bölümü gibi yapımların yer alacağı da bilgiler arasında. Nasıl bir sonuç çıkacağını bekleyip göreceğiz.