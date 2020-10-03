Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify ve FOXplay için lisans başvurusu yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kurul, ilgili yayıncı kuruluşların başvuru yapmamaları durumunda erişim engeliyle karşılaşabileceklerini söyledi.

Son dönemlerde internetteki yayın platformlarının Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunması gerekiyordu.

Dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de faaliyet gösteren Netflix, Amazon Prime ve Mubi gibi yayın platformları, geçen bu yasa sonrasında lisans başvurularında bulunmuştu. Ancak bazı platformlar bu başvuruyu yapma konusunda biraz geç kalmış görünüyor.

RTÜK'ten Spotify ve FOXplay'e uyarı

Sputnik'te yer alan habere göre RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Spotify ve FOXplay'in internet adresleri üzerinden isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini belirlerken Paylaş FM'in internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin ise lisanssız TV yayını yaptığını tespit etti.

RTÜK, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince uyarı niteliğinde bir duyuru yaptı. Üst kurul, yayıncıların 3 aya tekabül eden yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri gerektiğini ve başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay daha yayınlarına devam edebileceklerini duyurdu.

Kurul, ücretin ödenmesi sonrasında lisans işlemlerinin tamamlanmaması gibi bir durum söz konusu olursa yayıncıların yayınlarını 3 ay daha devam ettirebileceklerini dile getirdi. Yapılan bu duyuru sonrasında başvuru yapılmazsa 72 saat içerisinde yayınlara son verilmesi isteniyor. Başvurunun yapılamaması durumunda ise suç duyurusunda bulunulacağı ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşlarına erişim engeli isteneceği belirtiliyor.

Yayıncılar arasında en çok dikkat çeken Spotify'ın dünya genelinde aylık 286 milyon aktif, 130 milyon Spotify Premium abonesi bulunuyor.