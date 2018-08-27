Rusya'nın üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yürüttüğü Ratnik zırhının en gelişmiş versiyonu olan Ratnik-3, yapılan tüm testlerden başarıyla geçti.

Rusya, Moskova’da düzenlenen Ordu 2018 Fuarı’nda daha önce geliştirmiş ve tanıtmış oldukları Ratnik adlı askeri kamuflajlı zırhların gelişmiş bir versiyonu olan Ratnik-3’ü tanıttı. İlkel Iron Man zırhı olarak tarih edilebilecek olan zırhlar, titanyum yapıya sahip. Askerlerin üzerinde hiç yük yapmayan ve 50 kilograma kadar yük taşımayı mümkün kılan zırhlar, askerlerin tek elle dahi tam isabetli atışlar yapabilmesini mümkün kılıyor.

Ratnik-3, operasyon sırasında askerlere bir zırh olarak hayati organları koruyor. İçerisinde bulunan elektronik sistem sayesinde askerlerin hedefe ulaşımını da kolaylaştıran zırh, yapılan açıklamalara göre yapılan tüm testlerden başarıyla geçmeyi başardı. Rusya, gelişen teknolojiye rağmen askerlerin savaş alanında büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Ratnik-3’ün testleri başarıyla tamamlaması, Rusya Savunma Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, zırhların orduda aktif bir şekilde kullanılabilmesi için bir çalışma başlattı. Zırhlar, seri üretime geçtikten sonra kademeli olarak ordu içinde yaygınlaşmaya başlayacak. Bu yaygınlaşma sürecinin 2025 yılına kadar sürmesi bekleniyor.