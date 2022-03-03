Rus İş İnsanı, Putin'in Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

Rus iş insanı Alex Konanykhin, skandal bir açıklamaya imza attı. Konanykhin, Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu. Tehlikeli açıklama, Rusya'nın gündemine oturmuş durumda.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken sıradan insanların da üst düzey isimlerin de Rusya ve Vladimir Putin'e yönelik öfkesi artıyor. Rus iş insanı Alex Konanykhin, ülkenin gündemine oturan bir açıklamaya imza attı. Konanykhin, Vladimir Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.

İş dünyasının sosyal medyası Linkedin üzerinden bir paylaşım yapan Alex Konanykhin, Vladimir Putin'in durdurulması gerektiğini ve bu savaşın haksız olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanını "savaş suçlusu" ilan eden iş insanı, Putin'in bir an önce cezalandırılması gerektiğini belirtti. Adalete teslim etmek ile bir kişinin başına ödül koymanın ne denli farklı kavramlar olduğunu düşündüğümüzde, bu açıklamanın çok tehlikeli olduğunu belirtebiliriz.

İşte Alex Konanykhin'in paylaşımı

Alex Konanykhin tarafından yapılan paylaşımda Vladimir Putin'in görüntüsüne de yer verildi. O görüntüde, "Aranıyor! Ölü ya da diri" ifadelerine yer verildi. Aynı görseldeki "for mass murder" ibaresinin ise "toplu ölümler nedeniyle" anlamına geldiğini belirtelim. Konanykhin tarafından yapılan paylaşım, Rusya'nın gündemine oturmuş durumda...

Açık konuşmak gerekirse Vladimir Putin, ülkesinde de eleştirilmeye başladı. Zira Ruslar, genel olarak Ukraynalılar ile savaşmak istemiyorlardı. Hatta Rusya'da savaş karşıtı protestolar da yapıldı. Ancak Moskova hükümeti, savaş karşıtı eylemlere de oldukça sert çıktı. Alex Konanykhin'in yaptığı paylaşım da aslında tam olarak bu nedenden ötürü tehlikeli. Zira insanların gaza getirilmesi, Rusya'da bir iç savaşın fitilini bile ateşleyebilir. Elbette Putin'in yaptıklarını onaylamak mümkün değil ancak olası bir iç savaşın sonrası ise yine sayısız ölüm olur...