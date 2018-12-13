Rus Kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunu Bıçakladı

150 milyar dolarlık uzay istasyonunun tamiriyle uğraşıyor da olsanız, bıçak ve makas lazım oluyor. Soyuz modülündeki gizemli deliği tamir etmeye çıkan Rus kozmonotların son çalışması bu durumun kanıtı.

Soyuz modülünde bulunan esrarengiz bir delik, uzun süre gündemi meşgul etmişti. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu bir sürecin ardından konu az çok kapanmıştı. Yapacak bir şey olmadığına karar veren Uluslararası Uzay İstasyonu çalışanları ise deliği tamir edeli çok oldu.

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergey Prokopyev, yeryüzünden 400 kilometre yukarıda yaklaşık sekiz saat boyunca Soyuz uzay aracı ile uğraştılar. Bu sırada bıçak ve makas kullanan kozmontların amacı, haziran ayında istasyona eklenen modülün üstünde bulunan deliği bulup rapor etmekti.

Deliğin hikayesi 28 Ağustos’ta başladı. Sensörler, laboratuvarın hava destek sistemlerinde kaçak olduğunu tespit etti. 4 Eylül’de ise Prokopyev ve diğerleri deliğin yerini keşfetti. İlk tahminlere göre, 2 mm’lik bu delik uzayda savrulan bir cisim ya da çok küçük bir göktaşı tarafından oluşturulmuştu. NASA’nın deliğin fotoğrafını paylaşmasının ardından ise adeta çarşı karışmıştı.

Oldukça nizami gözüken deliğin bir matkapla açılmış olduğu iddiasının ardından ABD ve Rusya arasında gerginlik çıkmış, ABD Rusya’yı sabotaj ile suçlamıştı.

Rus uzay ajansı Roscosmos’un başındaki isim Dmitry Rogozin ise bu sorunun bir teknikerin hatasından kaynaklandığını açıklamıştı. Görünüşe bakılırsa, Soyuz daha Dünya’da iken delik yamanmıştı ancak uzay yolculuğunda yama dökülmüştü.

Dünya’da devam eden soruşturmanın ilerlemesi için kozmonotlardan deliğin yerini belirleyip, etrafından örnekler toplanması istendi. Bunun üzerine geminin dış cephesine yanaşan kozmonotlar, deliğin olması gereken bölgedeki kaplama ve korumaları aşmak için çeşitli aletler kullandılar. Bu aletler arasında bıçaklar, makaslar ve derin kesme aletleri bulunuyordu. Uzun uğraşlardan sonra deliği bulan kozmonotlar, kaplamanın çoğunu dağıttıktan sonra delik çevresinden örnekler toplamayı başardılar.

Bu vaka, Rus kozmonotların ilk defa bir uzay aracına bıçaklarla girişmesi değil. Daha önce de sorunlu vidalardan örnek toplamak için bıçaklarına başvuran kozmonotlar, bu işe alışkın sayılabilir.

Kozmonotların azıcık parçaladıkları modül çarşamba günü gezegenimizin yüzeyine inecek. Modülün içinde Avrupa Uzay Ajansı’ndan Alman Alexander Gerst ve NASA’dan Serena Aunon-Chancellor yer alacak. Kozmonotların parçaladığı orbital modülü, yola çıkmadan önce uzay aracından ayıracaklar.

Rus kozmonotların Soyuz aracı üzerinde yaptıkları işlemleri aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.